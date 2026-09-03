Республика больших данных: Правительство Якутии, КРДВ и «Ростелеком» совместно подготовят строительство энергоэффективного дата-центра

Представители Правительства Республики Саха (Якутия), АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) и ПАО «Ростелеком» подписали меморандум о строительстве центра обработки данных (ЦОД). Новый дата-центр может стать сердцем цифровизации республики в интересах населения, бизнеса и органов власти. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Подписали документ Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков, заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» по социальному развитию Гасан Гасанбалаев и вице-президент ПАО «Ростелеком» по отраслевым решениям Роман Шульгинов.

Благодаря естественному климату региона проектируемый дата-центр будет потреблять меньше энергии на охлаждение, что повысит его экономическую эффективность.

Кирилл Бычков, председатель Правительства Республики Саха (Якутия): «Проект создания собственного центра обработки данных имеет стратегическое значение для Якутии. Запуск высокотехнологичного комплекса для хранения и обработки больших объемов информации даст мощный импульс ИТ-сфере, в том числе разработке цифровых сервисов и развитию искусственного интеллекта. Кроме того, собственные вычислительные мощности укрепят технологическую независимость республики, также откроет новые рабочие места и повысит инвестиционную привлекательность региона».

Гасан Гасанбалаев, заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» по социальному развитию: «Якутия может стать центром цифровых проектов на Дальнем Востоке, сосредоточив инфраструктуру для высокопроизводительных облачных вычислений, хранения больших объемов данных и развития технологий искусственного интеллекта. Создание ЦОДа привлечет в регион новые инвестиции за счет интереса со стороны технологических компаний, стартапов и крупных предприятий, нуждающихся в дополнительных мощностях. Это будет способствовать повышению качества жизни в республике, создаст рабочие места и новые возможности».

Роман Шульгинов, вице-президент по отраслевым решениям ПАО «Ростелеком»: «У нашей компании большой опыт реализации масштабных цифровых проектов в самых сложных условиях по всей стране. И мы готовы делиться своей экспертизой с коллегами в Республике Саха и других регионах Дальнего Востока. Для успеха любого цифрового проекта нужна надежная инфраструктура для сбора, хранения и обработки больших данных, а на этой основе уже развиваются технологии искусственного интеллекта. Главными результатами цифровизации становятся повышение качества государственного управления, эффективности бизнеса, улучшение жизни людей, которые могут быстрее решать свои насущные вопросы».



