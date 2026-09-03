Наш.дом.рф переходит на реестровую форму разрешительной документации

ДОМ.РФ подготовил Единую информационную систему жилищного строительства наш.дом.рф (ЕИСЖС) к переходу на реестровую форму разрешительной документации. В системе реализован функционал для работы с новыми «безбумажными» разрешительными документами и уведомлениями о начале и окончании строительства ИЖС, что повысит уровень цифровизации строительной отрасли и упростит межведомственное взаимодействие, исключив дублирование данных и необходимость многократного предоставления бумажных копий.

С 1 сентября 2026 года в России начинается переход на реестровую форму разрешительной документации в строительстве. Изменения предусмотрены Федеральным законом от 31 июля 2025 г. № 304-ФЗ, согласно которому разрешения на строительство, ввод объектов в эксплуатацию и уведомления о планируемом и завершённом строительстве будут оформляться в виде записей в федеральном реестре. Новая модель станет единым цифровым механизмом для работы с разрешительной документацией в строительстве и позволит отказаться от бумажных документов. Переход на новую модель будет осуществляться поэтапно: регионы смогут подключаться к реестровой форме по мере готовности, завершить переход необходимо до 1 сентября 2027 года.

В рамках нового закона в системе наш.дом.рф, которая объединяет данные обо всём строящемся жилье в стране, обеспечена возможность работы как с использованием исторического формата разрешительной документации, так и с реестровой формой. Такой подход поддерживает «мягкий» переход регионов на новую форму до 1 сентября 2027 года: пока субъект не завершил настройку, он может работать по старым правилам.

«Переход к реестровой форме разрешительной документации — важный этап цифровой трансформации строительной отрасли. Значимой частью цифровой экосистемы строительства является система наш.дом.рф, где необходимый набор функций уже реализован. Это позволит обеспечить новый уровень прозрачности строительной отрасли и создать бесшовную цифровую среду для всех участников процесса — от органов власти и застройщиков до граждан, которые получат доступ к актуальной и юридически значимой информации об объектах в режиме реального времени», — отметил первый заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Справочно

Единая информационная система жилищного строительства наш.дом.рф (ЕИСЖС) — информационная система, созданная для цифрового мониторинга жилищного строительства, взаимодействия участников рынка и предоставления достоверных сведений о застройщиках и объектах. В системе размещена информация о более чем 4,4 тыс. застройщиков, 11,7 тыс. строящихся домов и 120,5 млн кв. м жилья. Система обеспечивает прозрачность рынка жилья, защищает права дольщиков и позволяет гражданам в режиме онлайн отслеживать ход строительства и легальность любых объектов.