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«Ростелеком» завершает подготовку системы видеонаблюдения к предстоящим выборам в Красноярском крае, Хакасии и Туве

«Ростелеком» завершает монтаж системы видеонаблюдения в территориальных и участковых избирательных комиссиях Красноярского края, Хакасии и Тувы. С 18 по 20 сентября 2026 г. более 1000 установленных программно-аппаратных комплексов (ПАК) будут следить за ходом голосования на выборах депутатов Госдумы, а также представителей региональных и муниципальных органов власти. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В Красноярском крае внедрят 838 ПАК, в Хакасии — 201, в Туве — 112. На каждом избирательном участке будет установлено не менее двух видеоустройств с флеш-картами, коммутаторы доступа, антивандальные шкафы и резервные источники питания.

Под онлайн-наблюдение попадут столы для выдачи бюллетеней, ящики для голосования и сейфы с документацией. Индивидуальные кабины останутся без видеоконтроля, чтобы соблюсти право граждан на тайну волеизъявления.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «С 2012 г. Красноярский филиал организует видеонаблюдение за выборами разных уровней. Уверен, что и в этот раз наша техническая команда успешно справится с задачей и создаст условия для объективного мониторинга избирательного процесса в регионах Енисейской Сибири. Сейчас идет наладка и запуск оборудования, а в дни выборов инженеры перейдут на круглосуточное дежурство».

Для дополнительного контроля изображение с камер будет передаваться по защищенным каналам связи на большие видеостены, установленные в Центрах общественного наблюдения в Красноярске, Абакане и Кызыле.

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Тарас Яскевич, председатель Избирательной комиссии Красноярского края: «Комплексы видеонаблюдения позволяют в режиме реального времени наблюдать за происходящим на избирательных участках, фиксируя все ключевые этапы — от открытия до подсчета голосов. "Ростелеком" на протяжении многих лет обеспечивает бесперебойную работу системы видеонаблюдения на выборах федерального и регионального уровней в Красноярском крае, демонстрируя высокий уровень технологической экспертизы и ответственности».

Александр Чуманин, председатель Избирательной комиссии Республики Хакасия: «Видеонаблюдение стало неотъемлемой частью открытости процесса голосования. Оно является гарантом законности всех процедур и мощным аргументом против различных домыслов и фейков, которые ставят под сомнение легитимность российских выборов и пытаются дискредитировать деятельность избирательных комиссий. Видеонаблюдение открыло новые направления сотрудничества избирательных комиссий и институтов гражданского общества. Примером является Центр общественного наблюдения, который ежегодно в дни голосования организует Общественная палата Республики Хакасия при нашем активном участии. Установленная в нем видеостена и специальные рабочие места для волонтеров позволяют любому желающему следить за происходящим на избирательных участках республики и лично убедиться в открытости работы избирательных комиссий».

Адыгжы Донгак, председатель Избирательной комиссии Республики Тыва: «Кроме депутатов Государственной Думы, в Туве будут выбирать главу региона, депутата Верховного Хурала республики, депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений. Эти важные события должны быть максимально прозрачными. Развернутая система видеонаблюдения гарантирует контроль за соблюдением избирательного законодательства».

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