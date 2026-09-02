CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Искусственный интеллект принесет Дальнему Востоку 683 млрд рублей к 2030 году

По оценкам Сбербанка, к 2030 г. совокупный прирост ВРП регионов ДФО благодаря ИИ достигнет 683 млрд руб. Это 5,8% от прогнозируемой экономики макрорегиона в 2030 г. Для сравнения в 2022 г. суммарный ВРП субъектов ДФО составлял 8,7 трлн руб., или 6% от ВВП России. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Наибольший вклад в прирост внесут три региона: Республика Саха (Якутия) — 158,1 млрд руб.; Сахалинская область — 150,7 млрд руб.; Приморский край — 107,3 млрд руб. На эти три субъекта приходится более 60% всего экономического эффекта от ИИ в ДФО.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы видим, что искусственный интеллект становится реальным драйвером экономического роста для Дальнего Востока. 683 млрд руб. дополнительного ВРП к 2030 г. — это не футуристический прогноз, а практический потенциал, который уже сегодня закладывается через внедрение цифровых решений в ключевых отраслях. При этом эффект будет сконцентрирован в трёх регионах-лидерах — Якутии, Сахалинской области и Приморском крае. И что особенно показательно, драйверами роста станут не только традиционные для Дальнего Востока добыча и транспорт, но и торговля. Это свидетельствует о структурной трансформации экономики региона, где ИИ помогает повышать эффективность в самых разных секторах».

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему
Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему Импортонезависимость

Отраслевая структура эффекта также показательно отражает экономическую специализацию ДФО. Лидирует добыча полезных ископаемых, где прирост валовой добавленной стоимости от ИИ составит 284,3 млрд рублей. На втором месте транспорт — 91,7 млрд руб., на третьем — торговля с 62,6 млрд руб. дополнительной валовой добавленной стоимости.

Александр Ведяхин: «Для Дальнего Востока, где расстояния измеряются тысячами километров, а логистика и добыча остаются основой экономики, ИИ даёт эффект, сопоставимый с масштабными инфраструктурными проектами. И речь идет не о капитальных вложениях в новые заводы и дороги, а о повышении эффективности существующих процессов. Мы видим запрос со стороны бизнеса на внедрение аналитических инструментов, прогнозной логистики, интеллектуального управления производством. «Сбер» готов предложить региону свои технологические решения и экспертизу, чтобы этот потенциал был реализован в полном объеме».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему

Признана банкротом «дочка» крупного ИТ-холдинга с многомиллиардными долгами

Автоматизация бьет по кассирам и продавцам в российской рознице. В главной опасности женщины

Власти собираются ввести льготы для разработчиков ИИ. Планируют налоговые вычеты до 20 миллиардов на каждую компанию

Основатель известной ИТ-компании в шаге от банкротства

Власти закрывают лазейки для иностранных компонентов. Ужесточается получение субсидий для производителей электроники

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Российские платформы виртуализации 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Программно-аппаратные комплексы ПАК 2026
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские операционные системы 2026