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Минцифры: приложением «Госуслуги Моя школа» пользуются более 12 млн человек

«Госуслуги Моя школа» — приложение для школьников и их родителей, которым пользуются уже более 12,2 млн человек в 87 регионах. В 20 регионах его выбрали как основное решение для школьников и теперь их жителям доступны уникальные функции. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что появилось в 20 пилотных регионах

Информация о школьном питании. Ребенок и родитель смогут увидеть меню на день, состав и калорийность блюд, стоимость приема пищи

Приложение «Госуслуги Моя школа» для учителя. Выставлять оценки, назначать домашнее задание из Библиотеки цифрового контента и отслеживать его выполнение можно в пару кликов

Конструктор уроков для учителей. Сервис позволяет собирать интерактивные видеоуроки, презентации и авторские курсы

Цифровое портфолио учителя. Подать заявление на аттестацию можно за пару минут — 90% необходимых данных заполнится автоматически

Приложение для студентов колледжей. Пользователям доступны расписание занятий, оценки, информация о промежуточной аттестации, электронная зачетка и другой функционал.

Что появилось нового для всех

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Возможность посмотреть сведения об индивидуальных достижениях: олимпиадах, курсах, волонтерстве, спортивных результатах и ГТО. Они верифицированы и пригодятся при поступлении.

Что такое «Моя школа»

Платформа «Госуслуги Моя школа» запущена в 2025 г. Она позволяет отслеживать расписание, успеваемость, вносить в распорядок дня личные дела, хвалить ребенка за успехи и при его согласии — узнавать местоположение.

Все данные защищены и доступны только родителю и ребенку, для входа требуется учетная запись «Госуслуг». Воспользоваться всеми функциями можно как в мобильном приложении, так и с компьютера.

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