МЧС России и «Группа Астра» заключили соглашение о сотрудничестве

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) и «Группа Астра» заключили соглашение о партнерстве в области ИТ. Подписантами выступили заместитель главы ведомства Роман Курынин и генеральный директор отечественного разработчика Илья Сивцев. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

МЧС России и «Группа Астра» сотрудничают с 2018 г. Ведется работа по переходу подразделений МЧС России на российское программное обеспечение в рамках исполнения указов Президента РФ об обеспечении информационной безопасности на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

В 2022 г. был подписан приказ «О принятии на снабжение в МЧС России операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition». В активной фазе находится комплексный проект повышения компетенций сотрудников ведомства в сфере информационных технологий, информационной безопасности, а также работы с программными решениями экосистемы «Группы Астра». Более 7 тыс. сотрудников МЧС России уже получили доступ к платформе «Астра Знания».

В рамках подписанного соглашения эксперты «Группы Астра» окажут сотрудникам МЧС России содействие при миграции и во время дальнейшего применения продуктов отечественной экосистемы, а также помогут сформировать актуальные навыки, которые позволят автоматизировать повседневную работу и обеспечить высокий уровень инфобезопасности.

В новом учебном году запланировано проведение образовательных курсов (занятия в формате ВКС), для специалистов ряда образовательных организаций МЧС России. Сфера повышения компетенций — информационные технологии, информационная безопасность и работа с ПО «Группы Астра». Цель — создание на базе вузов и специалистов МЧС России центров соответствующих компетенций.

Кроме того, федеральному министерству будут предоставлены не только обновления ПО, но и консультации по его установке, настройке и использованию. В то же время профильные специалисты ведомства намерены тестировать новые разработки компании в собственном закрытом ИТ-контуре и делиться обратной связью относительно их качества и функциональности. Это поможет лучше адаптировать решения для нужд объектов КИИ. Кроме того, отдельный лицензионный договор предусматривает, что МЧС России сможет пользоваться продукцией компании на эксклюзивных условиях.

Также стороны договорились проводить рабочие встречи и совместно участвовать в конференциях, семинарах и других мероприятиях, посвященных локальным технологиям.

«Сегодня мы делаем важный шаг в развитии сотрудничества с «Группой Астра» в сфере импортозамещения и перехода на российские программные продукты, что имеет стратегическое значение для технологической независимости и устойчивой работы МЧС России. Особое значение имеет применение отечественных решений в образовательной сфере, где они помогают формировать практические цифровые компетенции. Соглашение с «Группой Астра» позволит системно тестировать и внедрять новые продукты, получать актуальные обновления и использовать необходимые программные решения для перехода на импортонезависимое программное обеспечение. Уверен, что наше партнерство будет взаимовыгодным, позволит развивать цифровую инфраструктуру, совершенствовать отечественные продукты и станет основой для новых совместных проектов. Желаю нашему сотрудничеству успешного развития и конкретных результатов», — сказал Роман Курынин, заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Специфика МЧС России — это колоссальная ответственность и работа в режиме 24/7, где от скорости принятия решений зависят жизни людей. Информационные системы ведомства должны работать как часы и быть на 100% защищены от внешних угроз. Для нас это партнерство — не просто передача лицензий, а отличная возможность провести глубокие испытания нашей экосистемы в реальных и сверхнагруженных условиях министерства. Получая обратную связь от ИТ-команды МЧС России, мы сможем делать наши решения еще надежнее, а для персонала ведомства переход на новое ПО пройдет максимально незаметно и комфортно», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».