Москва перевела работу с субсидиями и грантами в электронный вид

«БФТ-Холдинг» совместно с Департаментом информационных технологий и Департаментом финансов Москвы реализует проект по развитию автоматизированной системы управления городскими финансами (АСУ ГФ) Москвы. В результате запуска нового цифрового сервиса процесс подготовки, согласования и сопровождения соглашений о предоставлении городских субсидий и грантов полностью переведен в электронный формат. За первые семь месяцев его работы заключено более 7 тыс. соглашений. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

АСУ ГФ – это государственная информационная система Москвы, предназначенная для автоматизации процессов управления и межсистемного обмена данными в сфере бюджетных правоотношений.

Новый сервис на базе подсистемы позволяет органам исполнительной власти Москвы и получателям городских субсидий и грантов – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – заключать соглашения в электронном виде. Юридически значимый электронный документооборот обеспечивается с применением электронной подписи обеих сторон.

Работа сервиса организована по принципу «одного окна»: пользователи авторизуются через Mos ID, учетная запись создается автоматически, а переход между городскими информационными системами выполняется без повторного ввода данных. Часть сведений также заполняется автоматически, а документы формируются по настраиваемым шаблонам с учетом особенностей различных мер поддержки.

Перед запуском решение прошло пилотное тестирование с участием структурных подразделений органов исполнительной власти города. Сегодня новым цифровым инструментом пользуются более 5 тыс. человек: из них около тысячи представителей органов исполнительной власти Москвы и порядка 4 тыс. получателей субсидий и грантов. Пользователи отмечают удобство работы в едином цифровом пространстве, интуитивно понятный интерфейс и навигацию, а также возможность быстро выполнять необходимые операции без переключения между различными информационными системами. В дальнейшем функционал сервиса будет расширяться.