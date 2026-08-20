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«Согаз-Мед» и Минздрав Камчатского края внедрят удаленный мониторинг давления для пациентов из групп риска

В Петропавловске-Камчатском на базе Городской детской поликлиники №1 (ГБУЗ КК «ПКГДП№1») состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Камчатского края и Камчатским филиалом страховой компании «Согаз-Мед» по организации системы удаленного мониторинга артериального давления для пациентов из групп высокого сердечно-сосудистого риска.

Внедрение удаленного мониторинга артериального давления предполагает распределение около 2,8 тыс. тонометров с возможностью передачи данных в группах пациентов, для которых регулярное отслеживание этого показателя сердечно-сосудистой системы является критически важным для прогнозирования возможных осложнений и управления рисками их развития. Помимо решения важной клинической задачи для нескольких приоритетных групп пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, реализация такого проекта позволит создать информационный цифровой контур регулярного дистанционного слежения, замкнутый на единый центр мониторинга и, через медицинские информационные системы поликлиник, на электронные медицинские карты пациентов. Оперативное реагирование специалистов центра мониторинга в режиме 24/7 и интеграция с электронной медицинской картой пациента создают механизм бесперебойного контроля состояния пациентов.

Решение этой непростой организационной и технологической задачи важно и как предпосылка для развития в крае дистанционных технологий контроля состояния здоровья. За такими технологиями будущее, и они особенно актуальны в регионах с небольшой плотностью населения и труднодоступными участками обслуживания.

Страховая компания «Согаз-Мед» выступает ключевым методологическим партнером проекта: анализирует реестры счетов и истории обращений пациентов, определяет приоритетные контингенты, отслеживает накопление данных с удаленных приборов, контролирует непрерывность процессов сбора данных и реагирования служб мониторинга на различные ситуации, вырабатывает рекомендации по корректировке маршрутизации и тактики ведения больных, а также оказывает организационно-методическую помощь медицинским учреждениям для принятия управленческих решений.

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Исполнительный директор по экспертизе медицинской помощи компании «Согаз-Мед», доктор медицинских наук Юрий Брудастов подчеркнул важность нового подхода: «Переход к непрерывному цифровому мониторингу в первичном звене позволяет не просто фиксировать отклонения, а прогнозировать риски. Наша задача — предоставить врачам поликлиник инструменты для упреждающих действий, а не только констатации фактов. Это кардинально меняет качество диспансерного наблюдения».

Проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России, и призван повысить эффективность профилактики сердечно-сосудистых заболеваний на уровне первичной медико-санитарной помощи.

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