CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе Электроника
|

Травматологи Сеченовского Университета впервые в России на роботе провели эндопротезирование тазобедренного сустава

Впервые в России в Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского Университета провели эндопротезирование тазобедренного сустава с помощью активной роботической системы. Эта операция продолжает успешный опыт травматологов-ортопедов университетской клинической больницы №1 по эндопротезированию коленного сустава. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Планирование роботического эндопротезирования тазобедренного сустава начинается непосредственно перед операцией. Оно осуществляется на основе компьютерной томографии скелета пациента – от нижних отделов поясничного отдела позвоночника и до пальцев стоп. Такой подход позволяет учесть все аспекты опорно-двигательного аппарата пациента, так как у каждого есть свои анатомические особенности – по мнению клиницистов, невозможно найти людей с одинаковым опорно-двигательным аппаратом так же, как с одинаковыми отпечатками пальцев.

«Затем все данные компьютерной томографии вносят в специальную рабочую станцию, с помощью которой происходит планирование операции и его виртуальная установка с учетом десятых долей градуса, что позволяет прогнозировать период реабилитации пациента», — сказал Алексей Лычагин, директор Клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов Сеченовского Университета.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Далее все, что было спланировано командой хирургов на компьютере, реализуется в операционной с помощью активной роботической установки Cuvis. Операционный робот позволяет реализовать запланированную хирургию, осуществляя позиционирование согласно разработанному плану и определить точный уровень резекции кости. «Сегодня робот делает то, что невозможно выполнить с помощью мануальной техники и не может увидеть человеческий глаз, его основное преимущество – непревзойденная точность. Именно точность установки эндопротеза влияет на срок его службы, длительность реабилитации и позволяет избежать осложнений, характерных для других техник протезирования», — сказал Алексей Лычагин. Эксперт уточнил, что существует термин «выживаемость» протеза – то, как он зарекомендует себя в работе. Чем точнее и правильнее он будет установлен, тем меньше устройство будет подвержено износу, ниже риск расшатывания его компонентов. Все это — основная составляющая успешного протезирования, когда пациент после операции возвращается к жизни здорового человека, без ограничений и рисков для здоровья.

Роботическое эндопротезирование тазобедренного сустава в Сеченовском Университете будет выполняться в том числе в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Операция будет доступна для жителей всех регионов нашей страны. Кроме того, в Клинике травматологии, ортопедии и патологии суставов планируют разработать обучающий курс для врачей для тиражирования метода.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Опоздал на 863 дня. Разработчик оштрафован на полмиллиарда за просрочку создания дисплеев для военных шлемов

Тайвань выплатит всем своим гражданам «дивиденды» от мирового бума ИИ

Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября

Российских пользователей обяжут маркировать материалы, созданные нейросетями

В России запускается новое серийное производство силовой электроники и вычислительной техники

С россиян соберут дополнительно 136 миллиардов на развитие российской электроники

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Программно-аппаратные комплексы ПАК 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские операционные системы 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Цифровизация ритейла 2026