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Заказчики из Москвы за полгода заключили на «Портале поставщиков» более 30 тысяч контрактов с региональными предпринимателями

В I полугодии 2026 г. столичные заказчики заключили свыше 30 тыс. контрактов с предпринимателями из регионов на «Портале поставщиков». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Более чем за 13 лет работы «Портал поставщиков» стал одним из ключевых инструментов выстраивания устойчивого партнерства между государственными учреждениями и предпринимателями из разных регионов. За первые шесть месяцев 2026 г. столичные заказчики заключили на ресурсе 31,8 тыс. контрактов с региональными поставщиками, что составило около 30% от общего числа сделок Москвы на портале. Чаще всего городские учреждения закупали в регионах строительные и хозяйственные товары, а также медицинские изделия. На эти категории пришлось 8,2 тыс. сделок. Такой формат сотрудничества позволяет бизнесу расширять географию продаж, обеспечивает стабильный канал сбыта продукции и способствует бесперебойным поставкам и развитию конкуренции», – сказала Мария Багреева.

На «Портале поставщиков» работают более 60 тыс. заказчиков и свыше 410 тыс. предпринимателей – более чем на 90% это малый и средний бизнес. Для начала работы нужно получить электронную подпись и пройти короткую процедуру регистрации. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тыс. контрактов, а ее каталог насчитывает более 3,6 млн уникальных наименований.

«Портал поставщиков позволяет бизнесу напрямую работать с государственными и муниципальными заказчиками из разных регионов России за счет нулевого порога входа и полной цифровизации процедур. Платформа обеспечивает прозрачные и унифицированные правила участия и упрощает заключение контрактов для предпринимателей. Самыми активными регионами – поставщиками столицы в первом полугодии стали Московская, Владимирская и Самарская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. С ними за полгода заключили 15,8 тысячи контрактов», – сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, к порталу присоединился 47 регион-заказчик – Донецкая народная республика. С начала 2026 г. к нему также подключились заказчики из Курской, Еврейской автономной и Липецкой областей.

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Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий города Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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