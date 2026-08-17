CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Около 70% заявлений в колледжи подано через «Госуслуги»

В колледжах и техникумах завершился основной этап приёма на бюджетные места. За время приёмной кампании через «Госуслуги» поступило 2,2 млн заявлений — это примерно 70% от общего числа. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Рост числа заявлений — на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 26% по сравнению с общим числом заявлений за прошлую приёмную кампанию.

Через «Госуслуги» также можно было подать заявление на целевое обучение. За время приёмной кампании сервисом воспользовались почти 74 тыс. человек — на 30% больше, чем годом ранее.

Первое заявление на бюджет подал выпускник 9 класса 20 июня в 00:02. Он выбрал специальность «Физическая культура» в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже. Последнее заявление поступило 15 августа в 23:58 в Анапский индустриальный техникум. Абитуриент выбрал специальность «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». В среднем каждый абитуриент подал по 2,5 заявления.

Самые популярные специальности: юриспруденция; разработка и управление программным обеспечением; сестринское дело; лечебное дело; туризм и гостеприимство.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Чтобы выбрать колледж с подходящими условиями обучения и узнать больше об образовательных программах, абитуриенты обращались к сервису «Подбор колледжа» на «Госуслугах». Им воспользовались 550 тыс. человек.

Где подали больше всего заявлений: Санкт-Петербург; Свердловская область; Москва; Московская область; Новосибирская область.

Приёмная кампания продолжается. Поступить на платное отделение по очной форме можно до 25 ноября, по очно-заочной и заочной формам до 1 декабря.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России запускается новое серийное производство силовой электроники и вычислительной техники

С россиян соберут дополнительно 136 миллиардов на развитие российской электроники

Компания Трампа зарабатывает на китайских ИИ-моделях, деятельность которых он объявил опасной для США

Ограничения коммерческого ИИ замедлили военные разработки в США

«Яндекс» создает тест для проверки ИИ на соответствие духовно-нравственным ценностям

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Программно-аппаратные комплексы ПАК 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские операционные системы 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Цифровизация ритейла 2026