Около 70% заявлений в колледжи подано через «Госуслуги»

В колледжах и техникумах завершился основной этап приёма на бюджетные места. За время приёмной кампании через «Госуслуги» поступило 2,2 млн заявлений — это примерно 70% от общего числа. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Рост числа заявлений — на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 26% по сравнению с общим числом заявлений за прошлую приёмную кампанию.

Через «Госуслуги» также можно было подать заявление на целевое обучение. За время приёмной кампании сервисом воспользовались почти 74 тыс. человек — на 30% больше, чем годом ранее.

Первое заявление на бюджет подал выпускник 9 класса 20 июня в 00:02. Он выбрал специальность «Физическая культура» в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже. Последнее заявление поступило 15 августа в 23:58 в Анапский индустриальный техникум. Абитуриент выбрал специальность «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». В среднем каждый абитуриент подал по 2,5 заявления.

Самые популярные специальности: юриспруденция; разработка и управление программным обеспечением; сестринское дело; лечебное дело; туризм и гостеприимство.

Чтобы выбрать колледж с подходящими условиями обучения и узнать больше об образовательных программах, абитуриенты обращались к сервису «Подбор колледжа» на «Госуслугах». Им воспользовались 550 тыс. человек.

Где подали больше всего заявлений: Санкт-Петербург; Свердловская область; Москва; Московская область; Новосибирская область.

Приёмная кампания продолжается. Поступить на платное отделение по очной форме можно до 25 ноября, по очно-заочной и заочной формам до 1 декабря.