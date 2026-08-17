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«Аэрофлот» оформил первую в России электронную грузовую авианакладную

Российская авиационная отрасль отметила важный этап цифровизации – через Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) впервые успешно оформлена грузовая накладная для воздушного транспорта в цифровом виде. Документ был передан оператором ИС ЭПД ГК «Астрал». Перевозка осуществлялась компанией ПАО «Аэрофлот», технологическим партнёром выступила ИТ-компания ООО «Центурион-Инновации». Об этом CNews сообщили представители Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

Это событие символизирует начало масштабной трансформации документооборота в авиационной логистике и демонстрирует готовность отрасли к переходу на обязательное использование электронных перевозочных документов с 1 сентября 2026 г.

Работа по внедрению ГИС ЭПД в транспортный комплекс ведется совместно с Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» и при активной поддержке бизнес-структур.

«Очень важно, что первая электронная грузовая авианакладная оформлена нашим национальным перевозчиком. Рассчитываем, что его опыт и компетенции станут примером для других авиакомпаний и ключевым шагом к дальнейшему успешному внедрению цифрового документооборота в деятельность всей отрасли», – сказал заместитель министра транспорта Владимир Потешкин.

«Успешное оформление первой электронной авианакладной подтверждает, что отрасль готова к предстоящим изменениям. Это событие открывает новые возможности для повышения эффективности авиационной логистики, сокращения сроков обработки грузов, ускорения взаиморасчетов между участниками перевозки и повышения общей надежности мультимодальных логистических цепочек. Электронный документооборот позволит контролирующим органам получать доступ к перевозочной информации в режиме реального времени, что повысит прозрачность и безопасность всего сектора», – сказал заместитель министра транспорта Борис Ташимов.

Документ был успешно оформлен и передан между участниками авиаперевозки и в ГИС ЭПД. Тестовый обмен подтвердил работоспособность процесса, после чего состоялся полноценный обмен с участием сторон. Успешное оформление первой электронной авианакладной подтверждает, что технологическая инфраструктура полностью функциональна и готова к работе с авиационными перевозками. Это стало результатом совместной работы Министерства транспорта Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, авиакомпаний, грузовых операторов и аккредитованных операторов информационных систем электронных перевозочных документов.

«Переход на электронную грузовую накладную – это не просто переход в цифру, а качественный скачок в операционной эффективности авиаперевозок. Мы реализовали на своей платформе функционал обмена ЭГН и уже сейчас видим, насколько органично этот инструмент встраивается в рабочие процессы авиаперевозчика. Мы фиксируем сокращение времени на оформление документов и минимизацию ошибок за счёт автоматизации. Для нас это не только проект, а вклад в общую трансформацию отрасли: ЭГН делает логистическую цепочку прозрачнее, а взаимодействие участников – быстрее и надёжнее. И мы готовы масштабировать это решение дальше», – сказал генеральный директор ООО «Центурион-Инновации» Арсен Макарян.

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Переход на электронные грузовые авианакладные является частью комплексной программы цифровизации всего транспортного сектора России. Начиная с 1 сентября 2026 г. все участники авиационных грузоперевозок – авиакомпании, грузоотправители, грузополучатели, грузовые агенты и экспедиторы – будут обязаны оформлять грузовые накладные в электронном виде через ГИС ЭПД. Электронные документы приравниваются по юридической силе к бумажным и имеют полную юридическую значимость при разрешении споров, налоговых проверках и иных юридических процедурах.

Нормативная база для перехода закреплена в Федеральном законе от 7 июня 2025 года № 140-ФЗ, который внес поправки в Воздушный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности». Единый XML-формат электронной грузовой авианакладной был утвержден приказом ФНС России и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации. Порядок обмена и взаимодействия с ГИС ЭПД установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2026 года № 446.

«Мы выстраиваем сквозную цифровую цепочку – от бронирования провозной емкости до закрытия перевозки. Цифровая цепочка стала прозрачной, ошибки сведены к минимуму, а ресурсы перераспределены на задачи, напрямую влияющие на клиентский опыт. Успех «пилота» формирует единый отраслевой шаблон – теперь у российских грузоперевозчиков есть готовый стандарт перехода на электронный формат», – сказал директор департамента грузовых перевозок ПАО «Аэрофлот» Дмитрий Карпов.

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Авиационная отрасль обладает значительными преимуществами при переходе на электронный документооборот. Высокая консолидация рынка, наличие стабильной инфраструктуры в аэропортах с надежным интернет-соединением, опыт работы с цифровыми системами и соответствие международным стандартам IATA создают благоприятные условия для внедрения новых требований. Крупные российские авиакомпании и грузовые терминалы уже много лет используют цифровые системы управления грузом и готовы к переходу на ГИС ЭПД.

«Цифровизация логистики – это не только стратегическое поручение на уровне государства, но и важная экономическая необходимость. Ключевой этап этого пути – обязательное электронное оформление перевозочных документов в ГИС ЭПД по ключевым направлениям: экспедиторские документы, авто-, ж/д- и авиаперевозки. В партнерстве с коллегами из ПАО «Аэрофлот» и ООО «Центурион-Логистик» мы целенаправленно работали над созданием цифровой версии традиционной авианакладной и сейчас первыми на рынке реализовали промышленный обмен электронной грузовой накладной (ЭГН). Это не просто новый формат документа, а эффективный инструмент: он избавит авиакомпании от рутинных операций, сэкономит ресурсы, повысит прозрачность процессов и поможет уверенно адаптироваться к новым требованиям», – сказал директор по развитию бизнеса ГК «Астрал» Степан Терехин.

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