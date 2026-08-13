CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

На «Госуслугах» доступен сервис для избирателей «Волонтёры на избирательном участке»

Избиратели, которым может потребоваться помощь на участке, — например, сопровождение или помощь в передвижении — могут подать заявление на «Госуслугах» и в день голосования им помогут волонтёры. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Заявление можно подать с помощью сервиса «Волонтёры на избирательном участке» до 23:59 14 сентября.

Кому полезен сервис: избирателям с ограниченными возможностями; пожилым людям; родителям с маленькими детьми; другим гражданам.

Сервисом «Волонтёры на избирательном участке» могут воспользоваться жители всех регионов, кроме Москвы, Брянской и Курской областей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти крупно оштрафовали знаменитого производителя электроники за срыв разработки корпусов для СВЧ-транзисторов

Самая быстрорастущая ИТ-компания России завязана всего на одного клиента. И это не госзаказ и не оборонка

CNews FORUM 2026: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

В Москве арестован гендиректор крупного поставщика в Россию иностранных электронных компонентов

Гарвард предупреждает: ИИ обрушит налоговые поступления и обострит социальное неравенство

Россияне смогут на «Госуслугах» выбрать и купить себе место на кладбище

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Программно-аппаратные комплексы ПАК 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские операционные системы 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Цифровизация ритейла 2026