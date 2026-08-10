Лаос протестирует российские планшеты для государственного сектора

KVADRA, бренд клиентских устройств YADRO, поставила государственным учреждениям Лаоса первую партию планшетов KVADRA_T с предустановленной операционной системой Astra Linux Mobile. Новыми устройствами будут оснащены Министерство финансов и офис премьер-министра Лаоса в рамках пилотного проекта по апробации российских мобильных решений в государственном секторе.

Проект позволит оценить применение планшетов KVADRA_T и российского программного обеспечения в рабочих процессах государственных организаций Лаоса, а также определить возможные сценарии дальнейшего использования таких решений.

KVADRA_T — планшет для сценариев мобильного рабочего места. Устройство совместимо с Astra Linux Mobile и может использоваться для работы с документами, корпоративными сервисами и подключаемой периферией.

Astra Linux Mobile — операционная система Astra Linux, адаптированная для работы на планшетах и других мобильных устройствах в корпоративной ИТ-инфраструктуре. Система совместима более чем с 300 программными продуктами и различными устройствами российских производителей оборудования. Планшет KVADRA_T с предустановленной Astra Linux Mobile был впервые представлен в 2024 году как российская программно-аппаратная связка для мобильных рабочих сценариев.

«Для нас это пилотный проект, который позволит иностранным партнерам на практике оценить связку KVADRA_T и Astra Linux Mobile. Ранее устройства KVADRA уже применялись в B2B- и B2G-проектах в России, и передача планшетов в Лаос стала следующим шагом в работе с государственным сектором. Для таких заказчиков важны совместимость оборудования и программного обеспечения, управляемость устройств и готовность решения к конкретным рабочим задачам», — отметил Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA.

«В государственном секторе мобильные устройства должны корректно работать в защищенном ИТ-контуре организации. Astra Linux Mobile включает встроенные средства защиты информации, а также поддерживает сторонние решения антивирусной и криптографической защиты. В сочетании с аппаратной платформой KVADRA_T — это высокопроизводительное и современное решение, которое достойно представит российские технологии в рамках пилотного проекта», — отметил Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

По итогам пилотного проекта стороны смогут оценить результаты использования планшетов и определить дальнейшие направления технологического взаимодействия.