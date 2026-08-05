CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Водительские чаты на «Госуслугах» — уже более 2 млн сообщений

Водительские чаты в приложениях «Госуслуги Авто» и «Госуслуги» — это безопасный способ быстро предупредить владельца автомобиля о проблеме и помочь избежать штрафов, эвакуации или конфликтных ситуаций на дороге. В них отправлено уже 2,3 млн сообщений. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Все общение — анонимное. ФИО и другие персональные данные не передаются. Мужчины пользуются сервисом чаще, их 77%. Женщин — 23%.

Как работают водительские чаты

Войдите в приложение «Госуслуги Авто» или «Госуслуги» и выберите «Водительские чаты». Введите госномер автомобиля, к владельцу которого хотите обратиться. Выберите готовое сообщение — «автомобиль блокирует проезд», «произошло ДТП», «автомобиль эвакуируют» и т.п. Поговорить можно только по конкретной проблеме, в день можно отправить не более пяти сообщений. Дождитесь ответа собственника. Он увидит сообщение в «Госуслугах» или «Госуслуги Авто», если автомобиль указан в его профиле. Ответить тоже можно только готовым сообщением, например, «уже выхожу» или «выйду через 5 минут». При необходимости можно обменяться контактами.

Топ-5 тем сообщений

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Блокирует проезд — 42%. Произошло ДТП — 11%. Эвакуируют — 10%. Включены фары — 8%. Открыто окно — 8%.

Что еще есть в приложении «Госуслуги Авто»

Электронные документы — СТС, водительское удостоверение и полис ОСАГО. Оформление ДТП по европротоколу онлайн. Получение компенсации ущерба по ОСАГО. Проверка ТС на юридическую чистоту и ДТП. Запись на регистрацию авто. Запись на получение водительских прав. Оформление парковки для инвалидов. Возможность заключить договор купли-продажи онлайн.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти оштрафовали дизайн-центр на 290 миллионов за срыв разработки чипа для оборонки и космоса

ИИ создал вирусы, которых нет в природе

Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября

В киберкомандовании США массовая гибель сотрудников

В российском разработчике мобильных процессоров сменился гендиректор

Рунет пережил тотальный сбой. Причиной были неполадки в «Ростелекоме»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Программно-аппаратные комплексы ПАК 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские операционные системы 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Цифровизация ритейла 2026