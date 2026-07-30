CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в госсекторе
|

«Ростелеком» и Общественная палата Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве на выборах

«Ростелеком» и Общественная палата Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве в преддверии выборов парламентариев Государственной думы РФ девятого созыва и депутатов законодательного собрания региона. Документ подписали председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин и директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков. Главная цель совместной работы — организация бесперебойного общественного контроля за процедурой голосования с помощью современных технологий. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелеком».

В 2026 г. единый день голосования пройдет с 18 по 20 сентября. Для обеспечения прозрачности процесса специалисты провайдера установят почти 3 тыс. IP-камер в 1416 участковых избирательных комиссий и в 81 территориальных. Наблюдение будет вестись круглосуточно, а видеопоток по защищенным каналам связи — транслироваться на специальный служебный портал «Наш выбор».

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком», сказал: «С общественной палатой Свердловской области наша компания сотрудничает не первый год. Когда речь идет о выборах, критически важна отказоустойчивость систем. Наша цифровая инфраструктура построена с многократным резервированием и готова к любым пиковым нагрузкам. В дни голосования технические специалисты "Ростелекома" перейдут на особый режим дежурства, чтобы обеспечить бесперебойную работу видеокамер и сетей передачи данных на каждом избирательном участке».

Кроме того, «Ростелеком» оснастит региональный Центр общественного наблюдения экраном из восьми мультимедийных панелей, что позволит одновременно анализировать информацию с разных участков.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области, отметил: «Более 7 тыс. наблюдателей — это огромная команда, от которой зависит легитимность выборов. За каждой единицей стоит ответственный человек, готовый посвятить свое время тому, чтобы избирательный процесс прошел честно и открыто. "Ростелеком" предоставляет нам надежную технологическую базу. Благодаря ей все участники смогут работать слаженно, непрерывно фиксировать происходящее на участках и в реальном времени обмениваться данными для оперативного реагирования на любые нештатные ситуации».

В единый день голосования в Свердловской области состоится сразу несколько избирательных кампаний. Жители изберут депутатов Государственной думы, законодательного собрания региона и представителей органов местного самоуправления.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Росатом» установит на заводах ядерного топлива комплексы машинного зрения, чтобы снизить человеческий фактор

Конференция CNews «Эффективная ИБ-стратегия в эпоху цифровой трансформации» состоится 17 сентября 2026 года

Замглавы управления Минпромторга по БПЛА под арестом. Ей грозит 10 лет

Lada Largus научили находить поломки еще до того, как она сломалась, с помощью оптоволоконных датчиков

Власти могут изымать землю под дата-центрами для госнужд. Отрасль умоляет ее не делать этого

Новые правила для иностранных сайтов в России: авторизация только по номеру телефона

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026
ОБЗОР Российские операционные системы 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Цифровизация ритейла 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Электронный документооборот (СЭД) с искусственным интеллектом 2026