«Ростелеком» и Общественная палата Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве на выборах

«Ростелеком» и Общественная палата Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве в преддверии выборов парламентариев Государственной думы РФ девятого созыва и депутатов законодательного собрания региона. Документ подписали председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин и директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков. Главная цель совместной работы — организация бесперебойного общественного контроля за процедурой голосования с помощью современных технологий. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелеком».

В 2026 г. единый день голосования пройдет с 18 по 20 сентября. Для обеспечения прозрачности процесса специалисты провайдера установят почти 3 тыс. IP-камер в 1416 участковых избирательных комиссий и в 81 территориальных. Наблюдение будет вестись круглосуточно, а видеопоток по защищенным каналам связи — транслироваться на специальный служебный портал «Наш выбор».

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком», сказал: «С общественной палатой Свердловской области наша компания сотрудничает не первый год. Когда речь идет о выборах, критически важна отказоустойчивость систем. Наша цифровая инфраструктура построена с многократным резервированием и готова к любым пиковым нагрузкам. В дни голосования технические специалисты "Ростелекома" перейдут на особый режим дежурства, чтобы обеспечить бесперебойную работу видеокамер и сетей передачи данных на каждом избирательном участке».

Кроме того, «Ростелеком» оснастит региональный Центр общественного наблюдения экраном из восьми мультимедийных панелей, что позволит одновременно анализировать информацию с разных участков.

Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области, отметил: «Более 7 тыс. наблюдателей — это огромная команда, от которой зависит легитимность выборов. За каждой единицей стоит ответственный человек, готовый посвятить свое время тому, чтобы избирательный процесс прошел честно и открыто. "Ростелеком" предоставляет нам надежную технологическую базу. Благодаря ей все участники смогут работать слаженно, непрерывно фиксировать происходящее на участках и в реальном времени обмениваться данными для оперативного реагирования на любые нештатные ситуации».

В единый день голосования в Свердловской области состоится сразу несколько избирательных кампаний. Жители изберут депутатов Государственной думы, законодательного собрания региона и представителей органов местного самоуправления.