В Подмосковье компенсацию за садик «перевели» на умные технологии

В услугу по оформлению компенсации за детский сад внедрили технологию ИИ-распознавания документов и сервис автозаполнения данных о ребенке. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь подавать заявление стало проще. Умный сервис “подтягивает” данные о ребенке из личного кабинета госуслуг – не нужно заполнять поля вручную. Искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявке документы – справку с места учебы, согласие на обработку персональных данных и другие. Если приложить не тот файл, ИИ покажет ошибку. Так пользователь сможет заменить документ еще до отправки заявления, что позволит избежать лишних отказов», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Получить компенсацию за оплату садика в Московской области может один из родителей или законных представителей, чьи дети посещают региональный детский сад и который оплатил услуги по присмотру и уходу за ними.

Выплата назначается в соответствии с критериями нуждаемости: 70% на каждого ребенка из многодетной семьи, 20% на первого ребенка и 50% на второго ребенка из семей, которым назначено ежемесячное пособие в соответствии со статьей 20.16 Закона № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области».

Услуга «Выплата компенсации части родительской платы» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Льготы и выплаты».

Подавать заявление на компенсацию нужно только один раз при записи ребенка в детский сад, далее выплата продлевается автоматически.