CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Росреестр реализует пилотный проект по внедрению ИИ на основе опыта Аппарата Правительства

В Росреестре апробируют типовой проект внедрения искусственного интеллекта, разработанный с учетом опыта Аппарата Правительства Российской Федерации. ИИ планируют использовать для автоматизации внутренних процессов и повышения качества государственных услуг. Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

«Цифровизация – это изменение корпоративной культуры и процессов внутри ведомства. За пять лет внедрено несколько ИИ-решений, например, сервис «Цифровой помощник регистратора», сервис «Умный Кадастр». Мы всегда опираемся на лучшие практики. По поручению Заместителя Председателя Правительства – Руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко расширяем применение технологий ИИ и внедряем их в операционную деятельность Большого Росреестра. Мы ставим перед собой цель – повысить к 2030 г. производительность труда за счет этих проектов», — сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Представители Центра развития искусственного интеллекта представили типовое описание проекта по пилотному запуску ИИ на основе опыта, накопленного при его внедрении в Аппарате Правительства Российской Федерации.

Олег Скуфинский подчеркнул готовность ведомства поддержать данную инициативу и принять участие в ее реализации. Он также отметил, что в рамках проекта в ближайшее время предстоит определить направления, в которые планируется внедрить технологии ИИ.

В ведомстве уже реализованы цифровые проекты на основе нейросетей. Среди них цифровой помощник регистратора «Ева», который проводит предварительную автоматическую проверку документов как на стадии приемки обращений в МФЦ, так и их последующей обработки в ведомстве. Благодаря использованию данного сервиса сроки правовой экспертизы государственным регистратором сократились с 35 до 7 мин. Производительность труда регистраторов повысилась с 10 до 42 пакетов в день.

Также ведутся работы по созданию сервиса «Цифровой помощник Ева для Госуслуг». Он будет осуществлять автоматическую предварительную проверку документов, не заменяя при этом правовую экспертизу, проводимую государственным регистратором.

Цифровой сервис «Умный кадастр» («Умка») с помощью технологий ИИ позволяет удаленно выявлять незарегистрированные объекты недвижимости и нарушения в использовании земельных участков по материалам дистанционного зондирования Земли без выезда на местность. Инструмент показал свою эффективность. С помощью «Умки» на территории 81 регионов уже выявлено более 17 млн объектов капитального строительства, из которых на кадастровый учет не поставлены 48%, 26% объектов не поставлены на учет в пределах участка, неверная площадь у 13% объектов, сведения о границах отсутствуют у 7% объектов, без прав – 6% объектов.

Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры
Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры цифровизация

Искусственный интеллект внедрен и в работу Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО), где он помогает обрабатывать обращения без участия оператора. Колл-центр ежегодно обрабатывает более 3 млн обращений граждан. Модуль речевой аналитики на базе ИИ уже сегодня формирует операторам подсказки на обращения граждан, а к концу 2026 года по ряду вопросов сможет обходиться без участия оператора. К 2030 г. планируется, что 80% обращений будут закрываться автоматически.

Кроме этого, Росреестр приступил к реализации пилотного проекта по автоматизированному мониторингу изменений местности на основе данных ДЗЗ из космоса с применением ИИ.

Олег Скуфинский отметил, что дальнейшее развитие и масштабирование использования ИИ в деятельности Росреестра – залог успешной цифровой трансформации ведомства. Технологии искусственного интеллекта не просто новшество, а стратегическое направление, которое позволит вывести управление недвижимостью и оказание услуг гражданам на качественно новый уровень.

Новый пилотный проект станет следующим этапом работы по внедрению ИИ и одновременно опытом масштабирования подходов Аппарата Правительства на федеральное ведомство. В завершение встречи стороны обозначили этапы дальнейшей совместной работы по запуску пилотного проекта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китай пригрозил ответными мерами за угрозы США против его ИИ

В России введут требования к защите персональных данных при использовании ИИ

Разработчика дисплеев для оборонки оштрафовали на всю сумму госконтракта. Он задержал работы на шесть с половиной лет

Россиянин создал Android-вирус, приносивший ему до полумиллиона рублей в день. Разработчик уже задержан

Судебные приставы потратят почти миллиард, чтобы избавиться от американского ПО

В России появился новый способ кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026
ОБЗОР Российские операционные системы 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Цифровизация ритейла 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Электронный документооборот (СЭД) с искусственным интеллектом 2026