Росреестр реализует пилотный проект по внедрению ИИ на основе опыта Аппарата Правительства

В Росреестре апробируют типовой проект внедрения искусственного интеллекта, разработанный с учетом опыта Аппарата Правительства Российской Федерации. ИИ планируют использовать для автоматизации внутренних процессов и повышения качества государственных услуг. Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

«Цифровизация – это изменение корпоративной культуры и процессов внутри ведомства. За пять лет внедрено несколько ИИ-решений, например, сервис «Цифровой помощник регистратора», сервис «Умный Кадастр». Мы всегда опираемся на лучшие практики. По поручению Заместителя Председателя Правительства – Руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко расширяем применение технологий ИИ и внедряем их в операционную деятельность Большого Росреестра. Мы ставим перед собой цель – повысить к 2030 г. производительность труда за счет этих проектов», — сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Представители Центра развития искусственного интеллекта представили типовое описание проекта по пилотному запуску ИИ на основе опыта, накопленного при его внедрении в Аппарате Правительства Российской Федерации.

Олег Скуфинский подчеркнул готовность ведомства поддержать данную инициативу и принять участие в ее реализации. Он также отметил, что в рамках проекта в ближайшее время предстоит определить направления, в которые планируется внедрить технологии ИИ.

В ведомстве уже реализованы цифровые проекты на основе нейросетей. Среди них цифровой помощник регистратора «Ева», который проводит предварительную автоматическую проверку документов как на стадии приемки обращений в МФЦ, так и их последующей обработки в ведомстве. Благодаря использованию данного сервиса сроки правовой экспертизы государственным регистратором сократились с 35 до 7 мин. Производительность труда регистраторов повысилась с 10 до 42 пакетов в день.

Также ведутся работы по созданию сервиса «Цифровой помощник Ева для Госуслуг». Он будет осуществлять автоматическую предварительную проверку документов, не заменяя при этом правовую экспертизу, проводимую государственным регистратором.

Цифровой сервис «Умный кадастр» («Умка») с помощью технологий ИИ позволяет удаленно выявлять незарегистрированные объекты недвижимости и нарушения в использовании земельных участков по материалам дистанционного зондирования Земли без выезда на местность. Инструмент показал свою эффективность. С помощью «Умки» на территории 81 регионов уже выявлено более 17 млн объектов капитального строительства, из которых на кадастровый учет не поставлены 48%, 26% объектов не поставлены на учет в пределах участка, неверная площадь у 13% объектов, сведения о границах отсутствуют у 7% объектов, без прав – 6% объектов.

Искусственный интеллект внедрен и в работу Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО), где он помогает обрабатывать обращения без участия оператора. Колл-центр ежегодно обрабатывает более 3 млн обращений граждан. Модуль речевой аналитики на базе ИИ уже сегодня формирует операторам подсказки на обращения граждан, а к концу 2026 года по ряду вопросов сможет обходиться без участия оператора. К 2030 г. планируется, что 80% обращений будут закрываться автоматически.

Кроме этого, Росреестр приступил к реализации пилотного проекта по автоматизированному мониторингу изменений местности на основе данных ДЗЗ из космоса с применением ИИ.

Олег Скуфинский отметил, что дальнейшее развитие и масштабирование использования ИИ в деятельности Росреестра – залог успешной цифровой трансформации ведомства. Технологии искусственного интеллекта не просто новшество, а стратегическое направление, которое позволит вывести управление недвижимостью и оказание услуг гражданам на качественно новый уровень.

Новый пилотный проект станет следующим этапом работы по внедрению ИИ и одновременно опытом масштабирования подходов Аппарата Правительства на федеральное ведомство. В завершение встречи стороны обозначили этапы дальнейшей совместной работы по запуску пилотного проекта.