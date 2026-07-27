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Свыше 1000 школ Уральского ФО выбрали ОС Astra Linux для цифровизации образования

Министерство образования Свердловской области и АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций «Астра Академия» (входит в «Группу Астра») объявили о переходе всех (более 1000) общеобразовательных организаций региона на операционную систему (ОС) Astra Linux. Это самое крупное региональное мероприятие в рамках проекта «Астра-школа», которое направлено на обучение учителей работе с программными продуктами «Группы Астра». Приобретенные навыки и знания помогают педагогам эффективнее организовать учебный процесс. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Переход муниципальных образовательных учреждений (МОУ) Свердловской области на российскую операционную систему стал логичным продолжением реализации сотрудничества, начатого в 2023 г. «Группой Астра» и Министерством цифрового развития и связи региона. Совместные действия сторон были направлены на реализацию проектов цифрового импортозамещения. В начале 2026 г. вендор заключил соглашение с департаментом образования Екатеринбурга о взаимодействии в области формирования современной, безопасной и независимой образовательной среды. В результате ИТ-инфраструктуры более 160 школ уральской столицы работают на Astra Linux 1.8 — самой надежной и защищенной российской ОС нового поколения. Кроме того, 45 800 лицензий такой же операционной системы от «Группы Астра» безвозмездно получили свыше 900 общеобразовательных организаций Уральского федерального округа в рамках подписанного соглашения с Министерством образования Свердловской области.

Осенью 2026 г. педагоги и системные администраторы всех школ региона обучатся работе с Astra Linux на курсах, разработанных вендором. Сотрудничество АНО «Астра Академия» и Министерства образования предполагает также обмен ресурсами, методическими материалами по изучению данной операционной системы и других программных продуктов Группы, проведение совместных академических и научных мероприятий, участие в разработке и реализации обучающих курсов, образовательных проектов и программ в области информационных технологий.

Соглашение закреплено подписями министра образования Свердловской области Светланы Тринихиной и исполнительного директора АНО «Астра Академия» Александры Алешковой.

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«В современных условиях вопросы технологической независимости и информационной безопасности выходят на первый план. Особую актуальность приобретает использование отечественного программного обеспечения в системе образования. Переход на отечественное ПО – это не просто дань патриотизму, а стратегическое решение, направленное на обеспечение национальной безопасности. Внедряя операционную систему Astra Linux в образовательный процесс, мы минимизируем риски утечки конфиденциальной информации и внешнего воздействия», — отметила Светлана Тренихина, министр образования Свердловской области.

«Мы обладаем обширной экспертизой, опытом и ресурсами для реализации масштабных проектов по цифровизации образования, и нам принципиально важно, чтобы вместе с обновлением ИТ-инфраструктуры педагоги получили все необходимые знания и поддержку для комфортной работы с новыми технологиями, — сказала Александра Алешкова, исполнительный директор АНО «Астра Академия». — По итогам 2025 г. 15 школ Свердловской области вошли в ТОП-300 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, поступивших в лучшие вузы страны. Убеждена, что переход на ОС Astra Linux поможет региону сохранить и приумножить сильные позиции в образовании, предоставив дополнительные возможности учителям и ученикам развивать свои цифровые компетенции и эффективнее решать мультимедийные задачи».

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