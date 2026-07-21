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Более половины российских регионов запустили витрину собственных сервисов в Мах

Порядка 50 субъектов России запустили онлайн-витрины полезных сервисов в национальном мессенджере. Пользователю не нужно переключаться между мини-приложениями: записаться к врачу или оплатить коммунальные услуги можно с помощью единого окна в Мах. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Для того, чтобы найти витрину своего региона, необходимо ввести название субъекта в поиске мессенджера и открыть мини-приложение.

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Пользователь увидит список официальных информационных каналов, а также сервисов региона. В их числе: запись к врачу и МФЦ, закрытие больничного, баланс карты жителя, полезные уведомления и информацию о государственных услугах.

Перечень услуг зависит от региона. В числе субъектов, запустивших сервисы в MахМосковская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская область, Новгородская область и Республика Адыгея.

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