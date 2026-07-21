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Более 500 тыс. пользователей «Госуслуг» получили напоминания о поверке счетчиков воды

Пользователи «Госуслуг» начали получать уведомления о приближении срока поверки счетчиков воды. С мая по июль 2026 г. сервис направил более 500 тыс. таких уведомлений. Об этом CNews сообщили представители Минстроя России.

Сообщения автоматически появляются в личном кабинете на портале «Госуслуг» и дополнительно приходят на электронную почту пользователя.

В уведомлении содержится информация о приборе учета, сроке поверки и ссылка для перехода в приложение «Госуслуги Дом», где можно оформить заявку на поверку или сообщить об ошибке в данных счетчика.

Напоминания формируются автоматически на основании данных ГИС ЖКХ и направляются, когда собственнику необходимо запланировать поверку.

Поверка необходима для подтверждения корректной работы счетчика. Если срок поверки истек, показания прибора могут перестать учитываться, а плата за воду начнет начисляться по нормативу. Обычно такой расчет выше фактического потребления, поэтому просрочка может привести к увеличению расходов на ЖКУ.

Оставить заявку на поверку пользователь может в приложении «Госуслуги Дом». В сервисе можно выбрать прибор учета, ознакомиться со стоимостью услуги и направить заявку в аккредитованную организацию из официального реестра Росаккредитации. После подтверждения заявки останется согласовать удобное время визита специалиста.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
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«Совместно с Минцифры России запущен сервис уведомлений на портале «Госуслуг» о необходимости поверки приборов учета. Новый механизм позволит собственникам своевременно получать напоминания через ЕПГУ, не пропускать сроки поверки и избежать начислений по среднему или нормативу вместо начислений по показаниям приборов учета», – сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Константин Михайлик.

«В последние годы появились мошеннические схемы, связанные с поверкой приборов учета. Злоумышленники представляются сотрудниками коммунальных или энергосбытовых организаций, сообщают гражданам о якобы предстоящем визите мастера для замены или поверки счетчика и под различными предлогами пытаются получить коды подтверждения от «Госуслуг». Новый сервис создает понятный ориентир: если подошел срок поверки счетчика, пользователь получит официальное уведомление на «Госуслугах» с возможностью заказа услуги в аккредитованной лаборатории в приложении «Госуслуги Дом». Это поможет отличить официальную информацию от действий мошенников, а также снизит риск обращения в организации, не имеющие аккредитации на проведение поверки», – сказал заместитель генерального директора АО «Оператор информационной системы» Александр Кондеев.

«Поверка – это не формальность, а подтверждение того, что счетчик воды работает корректно. Со временем прибор может начать показывать неточные данные, поэтому важно своевременно проходить поверку. Это позволяет избежать лишних расходов и сохранить расчет платы по фактическому потреблению», — сказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

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