В Индии востребованы рентгеновское оборудование и микроэлектроника из Москвы

По итогам 2025 г. Индия, Казахстан и Белоруссия стали самыми востребованными направлениями для производственного экспорта Москвы. При этом только за I квартал 2026 г. предприятия увеличили поставки на индийский рынок в 2,4 раза, а на белорусский — на треть больше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Страны СНГ и Азии традиционно одни из самых популярных направлений для продвижения продукции столичных промышленников. В I квартале 2026 г. предприятия Москвы продолжили наращивать экспорт: в Индию — почти в 2,5 раза, а в Беларусь — на треть — на 33% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем на эти государства, а также Казахстан приходится практически половина всех промпоставок столицы», — сказал Анатолий Гарбузов.

По итогам 2025 г. промышленный экспорт в Белоруссию вырос почти на 37%, в Казахстан — на 38,5%, в Индию — на 47%, чем годом ранее. Всего география поставок охватывает более 100 стран мира.

В основном за рубежом востребованы товары народного потребления — продукты, напитки, бытовая химия и косметика. Также существенную долю поставок составляют высокотехнологичные разработки из отраслей радиоэлектроники, энергомашиностроения, фармацевтики и медтехники. На них приходится половина всей экспортной выручки промышленников.

Например, в Индию в 2025 г. чаще всего экспортировали спецавтотранспорт, запоминающие устройства, а также приборы для измерения и контроля давления. В 2026 г. туда в основном поставляли комплектующие для устройств на жидких кристаллах и рентгеновское оборудование.

По итогам 2025 г. среди основных поставок в Белоруссию — радиолокационная аппаратура, а также косметика: средства для макияжа и ухода за волосами. За первые три месяца 2026-го в соседнее государство чаще экспортировали шоколад и записывающие видеоустройства.

Самой востребованной продукцией Москвы в Казахстане в 2025 г. стали транспортное оборудование, статические преобразователи, иммунологические препараты и колбасные изделия. В 2026 г. в основе экспортного портфеля оказались шоколад и оборудование для железнодорожных и трамвайных путей.

Системную помощь при выходе на зарубежные рынки оказывает центр «Моспром». Столичные экспортно ориентированные компании могут получить поддержку по трем ключевым направлениям: аналитика, байерская программа, обучающие мероприятия и бизнес-нетворкинг. В рамках участия в международных отраслевых выставках и бизнес-миссиях город берет на себя затраты на организацию переговоров с потенциальными партнерами и логистику экспонатов.

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром”» создана правительством Москвы в 2019 г. с целью оказания услуг в области поддержки, развития и популяризации инвестиционной деятельности, промышленного экспорта и экспорта продукции агропромышленного комплекса. АНО «Моспром» является ключевым центром поддержки экспорта для промышленных компаний города Москвы, предлагая системную поддержку столичных предприятий на каждом этапе выхода на зарубежные рынки.

Московским экспортерам активно помогает государство. Так, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предоставляет целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках национального проекта также работает цифровая платформа «Мой экспорт»: на ней можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.