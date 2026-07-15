На «Госуслугах» подали уже более 3 млн заявлений в вузы

Сервисом «Госуслуг» «Поступление в вуз онлайн» воспользовались уже более миллиона абитуриентов. Они подали 3,4 млн заявлений. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Почти 370 тыс. человек уже определились, где собираются учиться, и дали согласие на зачисление. Если они передумают, то до окончания приёмной кампании на бюджет смогут изменить своё решение на «Госуслугах».

Нововведение этого года — на портале можно отозвать не только электронное, но и бумажное согласие на зачисление.

Какие уровни обучения выбирают: бакалавриат, базовое высшее, специалитет — 835 тыс. человек; магистратура, специализированное высшее — 151 тыс. человек; аспирантура — 20 тыс. человек

На «Госуслугах» доступно более 40 тыс. предложений от работодателей для целевого обучения в вузах. На такие программы абитуриенты уже направили более 100 тыс. заявок. Наибольший интерес у поступающих вызывают предложения в медицинских вузах. Объём целевой квоты, определённой Правительством, самый большой именно по этим направлениям подготовки.

Самые популярные вузы по целевому обучению: Московский городской педагогический университет; Российский университет медицины; Сеченовский университет; Уральский государственный медицинский университет; Кубанский государственный медицинский университет;

Самые популярные работодатели: авиакомпания «Россия»; Минздрав Московской области; Минздрав Республики Татарстан; Департамент образования и науки Москвы; Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Для тех, кто ещё не решил, куда поступать, на «Госуслугах» работает сервис «Подбор вуза». Он позволяет подобрать учебное заведение и специальность, исходя из желаемого расположения, набранных баллов ЕГЭ и других параметров. При желании можно получить подборку вузов с персональными рекомендациями по поступлению. Сервисом воспользовались уже более 10 млн человек. Это как настоящие, так и будущие абитуриенты и их родители.

Приёмная кампания на бюджет для бакалавриата, специалитета и базового высшего образования продлится до 25 июля. Сроки приёма на платные отделения, а также в магистратуру и аспирантуру вузы устанавливают сами, уточнить их можно с помощью сервиса «Подбор вуза» и непосредственно в вузах.