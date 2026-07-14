CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Больше миллиона голосов собрано на «Госуслугах» за Культурную столицу 2028 года

На «Госуслугах» продолжается народное голосование за Культурную столицу – 2028. На портале собрано уже более 1 млн голосов. Сделать свой выбор и повлиять на судьбу любимых городов можно до 30 ноября. Результаты народного голосования учитывают эксперты при определении финалистов и победителя конкурса. Город, набравший больше всего голосов на «Госуслугах», станет победителем в номинации «Народное голосование». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Текущие лидеры голосования: Великий Новгород – 121,7 тыс.; Ярославль – 93,4 тыс.; Краснодар – 85,1 тыс.; Владимир – 82,1 тыс.; Тула – 58,2 тыс.

Конкурс проходит в два этапа. По итогам первого будет сформирован список из восьми финалистов, среди которых на втором этапе эксперты определят победителя.

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ
Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ цифровизация

Условия голосования: принять участие в народном голосовании могут граждане России с 14 лет; требуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»; выбрать можно до пяти городов.

Конкурс «Культурная столица года» проводится в четвертый раз и направлен на поддержку культурного развития регионов, раскрытие их самобытности и повышение туристической и экономической привлекательности городов. Ранее победителями становились Нижний Новгород, Грозный, в этом году звание Культурной столицы носит Омск, в 2027 г. оно перейдет Челябинску.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

В России нашли способ снизить расход ресурсов для работы ИИ-систем

Конференция CNews «Цифровизация закупок 2026» состоится 29 сентября

Власти дали россиянам 7 дней, чтобы прочитать юридически значимые электронные сообщения

В России внезапно перестал работать GitHub

Китайцы создают интерфейс мозг-компьютер, не требующий делать дырку в черепе

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Российские операционные системы 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Цифровизация ритейла 2026
ОБЗОР Электронный документооборот (СЭД) с искусственным интеллектом 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок корпоративных мессенджеров 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Провайдеры облачных серверов с видеокартами для ИИ (GPU Cloud) 2026