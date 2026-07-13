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На «Госуслугах» подали уже более миллиона заявлений в колледжи

«Госуслуги» помогают поступить в колледж. На портале можно подобрать специальность, подать заявление, отследить конкурсную ситуацию и узнать о зачислении. Сервисом воспользовались уже более 350 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Подача заявлений. Почти 200 тыс. человек подали уже более 1 млн заявлений. Это на 21,8% больше, чем в 2025 г. В среднем абитуриенты подают по пять заявлений

Целевое обучение. Подано уже 30,9 тыс. заявок. Самые популярные направления — сестринское дело, лечебное дело и техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

В какие регионы поступают: Санкт-Петербург — 96,3 тыс.; Московская область — 50,8 тыс.; Москва — 50,5 тыс.; Свердловская область — 49,8 тыс.; Краснодарский край — 42 тыс.

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Самые популярные направления: юриспруденция, разработка и управление программным обеспечением; сестринское дело; лечебное дело; туризм и гостеприимство.

Приемная кампания на бюджетные места в колледжах продлится до 15 августа, на творческие специальности заявления будут принимать до 10 августа. Поступить на платное отделение можно будет вплоть до 1 декабря.

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