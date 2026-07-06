Абитуриенты колледжей подали на «Госуслугах» более полумиллиона заявлений

Приёмная кампания в колледжах и техникумах в самом разгаре. Абитуриенты подали на «Госуслугах» уже 598 тыс. заявлений. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры России.

В этом году на «Госуслугах» заработал сервис по подбору колледжей и техникумов. Он позволяет не только получить полную справочную информацию, но и сравнить учебные программы, а также оценить свои шансы на поступление на бюджет.

На «Госуслугах» можно оформить заявку на целевое обучение. По нему будущий работодатель оказывает поддержку студенту на протяжении всего времени обучения, а после выпуска гарантированно трудоустраивает. В этом году подано уже 15,4 тыс. заявок, что почти на 20% больше, чем в прошлом году.

Популярные специальности: юриспруденция, разработка и управление программным обеспечением, сестринское дело, лечебное дело, операционная деятельность в логистике.

В какие города поступают чаще: Санкт-Петербург — 59,2 тыс., Москва — 33,9 тыс., Московская область — 32,1 тыс., Свердловская область — 26,8 тыс., Тюменская область — 25,3 тыс.

В какие колледжи подали больше всего заявлений: колледж РАНХиГС, Академия управления городской средой, градостроительства и печати, Колледжи РЭУ им. Г.В. Плеханова, Колледж Тюменского индустриального университета, Тюменский колледж производственных и социальных технологий.

Подать заявление в колледж на «Госуслугах» можно с 2021 г. В этом году к сервису подключены более 4 тыс. колледжей и техникумов по всей стране. Выбирать можно из 46 тыс. образовательных программ.