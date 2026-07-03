Психологи впервые выявили оптимальные визуальные образы для VR-релаксации пациентов разного возраста

Группа российских ученых из Сеченовского Университета, Российского университета медицины, МГУ имени М.В. Ломоносова и Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований изучила представления людей о «безопасном месте» и использовала комплекс психологических тестов и интервью, чтобы понять, какие ментальные образы вызывают у людей чувство комфорта. Анализ ответов 192 участников станет основой для создания эффективных VR-программ для борьбы с тревожными расстройствами и стрессом. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), тревожные расстройства затрагивают более 300 млн человек по всему миру. При этом качественную помощь получает только четверть пациентов. Ограничения стандартных методик делают технологии виртуальной реальности (VR) крайне перспективными — они позволяют создавать контролируемые иммерсивные пространства, способствующие быстрому входу в состояние глубокой релаксации. Но подбор релаксационного контента в таких программах часто происходит случайно, без учета индивидуальных особенностей.

В ходе исследования были опрошены 192 москвича в возрасте от 18 до 82 лет. Чтобы оценить их состояния и предпочтения использовались «Шкала оценки социальной адаптации» для измерения накопленной стрессовой нагрузки и опросник «Самочувствие, активность, настроение» (САН) для фиксации текущего эмоционального фона. С помощью анкеты-интервью «Безопасное место» респонденты описывали воображаемое пространство, где они чувствуют себя в полной безопасности. Анализ этих описаний позволил выделить ключевые образы, к которым подсознательно стремятся люди в поиске успокоения.

«Мы обнаружили довольно четкую возрастную закономерность: если для людей до 50 лет безопасное место — это чаще всего открытое пространство (лес, берег реки или моря), то после 50 лет потребность в психологическом комфорте всё чаще связывается с наличием надежных границ. Люди старшего поколения выбирают образы "своего личного пространства" (дом, комната, дача) почти в четыре раза чаще, чем молодежь. Им важно чувствовать стабильность и укрытие, что необходимо учитывать при создании релаксационных программ для этой аудитории», — сказала Татьяна Бузина, заведующий кафедрой обшей психологии Российского университета медицины.

Одно из главных открытий исследования стали возрастные различия в предпочтениях. Например, ученые обнаружили, что именно молодежь (18-39 лет) испытывает максимальный дистресс. Кроме того, была выявлена четкая связь между возрастом и потребностью в приватности: люди старше 50 лет выбирают образы «личного пространства» (свой дом, комната, дача) в 2,4 раза чаще, чем представители среднего возраста (40-49 лет), и почти в 4 раза чаще, чем молодежь до (18-39 лет). Стремление старшего поколения к закрытым и знакомым пространствам объясняется психологической потребностью в стабильности и четких границах.

Полученные данные позволяют отказаться от случайного подбора контента из доступных баз данных в пользу научно обоснованного выбора. «Мы хотим уйти от принципа "случайного плейлиста" в выборе сюжета виртуальной реальности к научно обоснованному подбору среды под конкретного пользователя. Зная возраст и текущий уровень стресса человека, мы уже сейчас можем предположить, какой виртуальный пейзаж окажет максимальный релаксирующий эффект: будет ли это уединенный берег океана для расслабления молодого специалиста или уютная веранда загородного дома для снятия тревожности у пожилого человека. На основе нашей типологии мы планируем создать каталоги образов, которые лягут в основу персонализированных VR-программ для борьбы со стрессом», — сказала Анастасия Котельникова, профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета.

Выделенные учеными семантические категории образов лягут в основу тематических каталогов виртуальных библиотек, что позволит создавать по-настоящему персонализированные программы психологической помощи. Это откроет доступ к высокотехнологичной помощи тем, кто по разным причинам не может посещать традиционную терапию. По словам Анастасии Котельниковой, в планах исследователей — проверить эффективность этих образов непосредственно на пользователях VR-устройств и изучить предпочтения людей с уже диагностированными тревожными расстройствами.