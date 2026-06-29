CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

В Тамбове заработала онлайн-система оценки качества воздуха от МТС

Компания МТС совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Тамбовской области запустили пилотный проект по контролю качества атмосферного воздуха и выявлению источников загрязнения. Проект направлен на улучшение экологической обстановки на территории региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первый пост системы экомониторинга специалисты МТС установили в микрорайоне Вознесенский, жители которого чаще всего жалуются на неприятные запахи. Оборудование работает круглосуточно, измеряет и собирает показатели, которые позволяют отслеживать экологическую ситуацию в режиме реального времени. Сеть умных датчиков анализирует химический состав воздуха, фиксирует температуру, влажность, направление и скорость ветра, факты предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Все данные автоматически передаются на специализированную цифровую платформу МТС и наглядно отображаются на интерактивной карте региона в личном кабинете с доступом для специалистов Минэкологии. В системе можно формировать отчеты и выгружать аналитику. Благодаря использованию научных математических моделей, применяемых в мировой практике, и с учетом собранных данных, решение МТС не только отслеживает текущую экологическую ситуацию, но и делает прогноз о распространении загрязняющих веществ на ближайшие 48 ч.

«Внедрение подобных решений выводит экологический контроль в регионе на принципиально новый уровень. Цифровые инструменты сегодня не просто фиксируют нарушения в моменте, но и предвидят потенциальные риски. Мы рады, что Тамбовская область стала площадкой для российского решения, которое уже успешно зарекомендовало себя в Вологодской и Ярославской областях, Республиках Карелия и Коми, Ханты-Мансийском автономном округе. Цифровизация экоконтроля позволит региону точечно работать с экологическими проблемами, оперативно реагировать на запросы жителей и принимать взвешенные решения», – сказал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.
Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г. Безопасность

«Сегодня современные цифровые технологии становятся важным инструментом в решении экологических задач. Запуск системы автоматизированного мониторинга качества атмосферного воздуха позволит получать объективные данные о состоянии окружающей среды, повысить оперативность реагирования на обращения граждан и усилить контроль за потенциальными источниками загрязнения. Рассчитываем, что результаты пилотного проекта станут основой для дальнейшего развития цифровых экологических сервисов в регионе. Для региона это возможность использовать лучшие отечественные разработки в интересах жителей», – сказал министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов.

«Система проактивного управления экологическими рисками» – программная часть комплекса «МТС Экомониторинг» – вошла в Единый реестр отечественного ПО. Комплекс помогает вести непрерывное наблюдение за экологической обстановкой, предотвращать и расследовать экологические нарушения, а также минимизировать финансовые и экологические риски, одновременно улучшая качество жизни и состояние окружающей среды на основе достоверных данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Король, «ЭОС»: Руководители МФЦ вынуждены балансировать между цифровизацией, импортозамещением и качеством

Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов

Крупнейшие российские телеком-операторы просят снять запрет на монтаж базовых станций на территории вузов

Минпромторг оштрафовал «Исток» Шокина на 201 млн за срыв разработки СВЧ-компонентов

В России появится новый электронный реестр должников. Оказаться в нем может каждый

Рекламодатели массово ринулись в «Макс», их число в 2026 году выросло в 18 раз

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Платформы для проведения вебинаров 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Технологии искусственного интеллекта 2026
ОБЗОР Комплексные системы управления фермерским хозяйством 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Системы управления бизнес-процессами (BPMS) 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Провайдеры облачных баз данных (DBaaS) 2026