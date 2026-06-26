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«Яндекс Браузер» для организаций теперь поддерживает ГОСТ TLS и работает с электронной цифровой подписью на Android

«Яндекс Браузер» для организаций теперь поддерживает российские алгоритмы шифрования (ГОСТ TLS) и электронную цифровую подпись (ЭЦП) в версии для Android. Благодаря этому сотрудники компаний, которые используют смартфоны, планшеты и ноутбуки на Android, смогут работать с государственными порталами, налоговыми, корпоративными сервисами и другими ресурсами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сегодня часть государственных и корпоративных сервисов в России используют отечественные алгоритмы шифрования данных. Из-за этого зарубежные браузеры не всегда могут открыть такие ресурсы. Например, сотрудник не сможет зайти на портал Госзакупок, если браузер не поддерживает ГОСТ TLS, а значит, не сможет получить данные, необходимые для работы. Яндекс Браузер для организаций позволяет открывать такие сервисы на Android наравне с сайтами, которые используют другие типы сертификатов безопасности и алгоритмы шифрования.

Кроме этого, пользователи Android-версии Браузера для организаций теперь могут подписывать электронные документы не только с компьютеров, но и с мобильных устройств. Браузер для организаций поддерживает электронные цифровые подписи, которые хранятся в памяти устройства или на съемных носителях — Рутокенах. Это особенно полезно в случаях, когда нужно срочно подписать цифровой документ, но компьютера рядом нет.

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«В последние годы пользователи всё чаще используют ЭЦП, и мы видим запрос на возможность подписывать документы со смартфона. При этом речь идёт не только о телефонах: сегодня многие компании переходят на альтернативные устройства на базе Android. «Яндекс Браузер» для организаций позволяет решать задачи на них так же удобно, как на других платформах», — сказал директор по информационной безопасности «Яндекс Браузера» для организаций Дмитрий Мажарцев.

Чтобы работать с электронной цифровой подписью, нужно установить на Android-устройства сотрудников расширение «КриптоПро ЭЦП» и приложение-компаньон.

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