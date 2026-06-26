В Суздале теперь можно оплатить проезд и парковку по геопозиции

Сбербанк и бизнес-группа «Сбер2B» совместно с Администрацией г. Суздаль запустили в Суздале оплату городских парковок на базе сервиса «Геопэй» от «Сбер2B», технологическим партнером которого является 2ГИС. Суздаль стал первым городом в России, где применяется эта разработка. Водителям теперь необязательно искать паркоматы или пополнять отдельный кошелек в мобильном приложении: при въезде в платную зону прямо в навигаторе 2ГИС можно оплатить парковку. К системе уже подключено более тысячи парковочных мест, оператором которых является МКУ «Парковочное пространство города Суздаля». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Одновременно с этим Сбербанк, «Сбер2B» и компания «Владикард» запустили в Суздале Владимирской области оплату проезда в автобусах по геопозиции.

Технология работает на базе приложения 2ГИС. Пассажиру достаточно открыть меню «Проезд», выбрать нужный маршрут и нажать кнопку «Оплатить проезд». Приложение само определит местоположение пользователя, покажет подходящие маршруты с актуальными тарифами и спишет деньги с банковской карты или через SberPay. Электронный билет поступит сразу после оплаты.

Представленные технологии соответствуют Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 г. (проект «Зеленый цифровой коридор пассажира»), а также целям НП «Туризм и индустрия гостеприимства» до 2035 г.

Михаил Чачин, вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка: «Мы хотим, чтобы поездки в Суздаль и по Золотому кольцу оставляли только приятные впечатления. Наша задача — сделать жизнь горожан и туристов проще, убрав лишние барьеры. Это шаг в будущее городской среды, который сделает город ещё более гостеприимным. Чтобы каждый мог наслаждаться поездкой, не отвлекаясь на бытовые мелочи, — и увозил с собой только тёплые воспоминания».

Александр Авдеев, губернатор Владимирской области: «Уже на пути к 1000-летию мы понимали, что Суздаль будет для региона пилотом по формированию современной туристической инфраструктуры и уровню сервиса, а далее мы будем распространять этот опыт на другие территории. Сейчас Суздаль первым среди городов «Золотого кольца» опробует цифровые технологии «Сбера» для путешествий. Благодарим наших партнеров за право первенства».

Борис Ташимов, заместитель министра транспорта Российской Федерации: «Демонстрация новых цифровых сервисов в Суздале представляет собой важный шаг в развитии транспортной отрасли России. Несмотря на активное строительство и реконструкцию дорог в рамках национальных проектов, путешественники сталкиваются с фрагментированной информацией и отсутствием единого цифрового пространства для планирования маршрутов. В этой связи проекты цифровизации, представленные в Суздале, становятся необходимыми инструментами, создающими мост между физической инфраструктурой и реальными потребностями пользователей».