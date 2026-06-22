Челябинская область переходит на отечественный контроллер домена: проект импортозамещения MS AD реализован на базе «Ред Адм»

В рамках государственной стратегии импортозамещения в Челябинской области завершен ключевой этап перехода на отечественное программное обеспечение. Областное государственное казенное учреждение «Центр информационно-технического обслуживания» (ОГКУ «ЦИТО») успешно внедрило систему централизованного управления инфраструктурой «Ред Адм» от компании «Ред Софт», заменив решение Microsoft Active Directory. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Проект, реализованный силами специалистов ОГКУ «ЦИТО» в 2026 г., позволил обеспечить соответствие региональной ИТ-инфраструктуры строгим требованиям регуляторов и завершить формирование технологически независимого контура управления.

Проблематика и предпосылки

До старта процесса миграции вся ИТ-инфраструктура региона, включая управление доступом и политиками безопасности, работала на базе Microsoft Active Directory. В условиях ужесточения требований к цифровому суверенитету и необходимости обеспечения технологической независимости, использование зарубежных решений создавало критические риски. Проект был инициирован для решения этой задачи, а также для унификации и централизации управления разнородной средой, где рабочие станции находятся под управлением разных операционных систем.

Особенности и итоги реализации проекта

Особенность проекта для ОГКУ «ЦИТО» заключается в том, что «Ред Адм» был внедрен как единый центр управления для инфраструктуры, где основная часть автоматизированных рабочих мест (АРМ) использует другие операционные системы. Это демонстрирует гибкость и универсальность решения, разработанного «Ред Софт».

В ходе реализации проекта были выполнены следующие работы: полный переход с Microsoft Active Directory на «Ред Адм»; настройка системы для одновременного обслуживания 3600 пользователей; обеспечение бесшовного взаимодействия «Ред Адм» с другими действующими в регионе системами, включая отечественные антивирусные решения, офисные пакеты, системы виртуализации и резервного копирования.

Качественным итогом проекта стало создание единой точки управления политиками безопасности и пользователями на базе «Ред Адм», что повысило защищенность и управляемость всей региональной ИТ-инфраструктуры.

Планы развития

ОГКУ «ЦИТО» планирует завершить все этапы проекта импортозамещения в регионе до конца 2026 г. Внедрение «Ред Адм» станет при этом фундаментом для дальнейшего развития цифрового контура Челябинской области на базе полностью отечественных технологий.

«Проект в Челябинской области – это пример зрелого и ответственного подхода к импортозамещению. Центр информационно-технического обслуживания региона не просто заменил один продукт на другой, а построил на базе «Ред Адм» надежную основу для управления сложной гетерогенной инфраструктурой. Мы в «Ред Софт» гордимся тем, что наше решение доказало свою эффективность в масштабах всей области и стало ключевым элементом обеспечения технологического суверенитета», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Для нас переход на «Ред Адм» был стратегически важным шагом. Мы не могли больше полагаться на зарубежные технологии в такой критически важной сфере, как управление доступом. Решение от «Ред Софт» позволило нам не только выполнить требования регулятора, но и получить гибкий инструмент для централизованного контроля. Успешная интеграция с нашей текущей инфраструктурой подтверждает правильность выбранного пути», – сказал Леонид Мальчер, директор ОГКУ «ЦИТО».