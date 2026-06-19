Проект по импортозамещению межсетевых экранов на значимых объектах централизованной ИТ-инфраструктуры атомной отрасли признан лучшим по версии CNews

Совместный проект АО «Гринатом», ИТ-интегратора госкорпорации «Росатом», АО «Инфосистемы Джет» и ООО «Код Безопасности» по импортозамещению межсетевых экранов на значимых объектах централизованной корпоративной ИТ-инфраструктуры атомной отрасли стал лауреатом премии CNews «Импортозамещение года 2026» в номинации «Защита информации. Импортозамещение года».

Телекоммуникационное оборудование межсетевого экранирования обеспечивает устойчивость ИТ-инфраструктуры атомной отрасли. В рамках проекта по обновлению защищенного корпоративного облака «Росатома» специалисты «Гринатома» и «Инфосистемы Джет» заменили высокопроизводительные МСЭ иностранного производства, ранее не имевшие аналогов в России, на кластер из высокопроизводительных многофункциональных межсетевых экранов производства отечественной компании «Код Безопасности» (входит в периметр «Росатома»).

В рамках реализации проекта технические эксперты обеспечили бесшовную миграцию без простоя корпоративных информационных сервисов. Это стало возможным, в том числе, благодаря разработке собственного продукта Atom NC, позволяющего сделать миграцию конфигураций и политик контроля доступа с иностранного оборудования межсетевого экранирования на отечественное.

«Атомная отрасль одной из первых импортозаместила высокопроизводительные МСЭ на значимых объектах централизованной корпоративной ИТ-инфраструктуры. Межсетевые экраны "Континент 4" производства компании «Код Безопасности», установленные на ИТ-инфраструктуре «Росатома», полностью отвечают всем обязательным техническим требованиям по скорости обработки данных, а также требованиям по отказоустойчивости», — подчеркнул Владимир Золотов, директор по информационным технологиям АО «Гринатом».

«Этот проект – отличный пример импортозамещения на объектах критической информационной инфраструктуры в сажтые сроки. Подобные инициативы позволяют не только уйти от иностранных решений, но и сформировать отраслевые стандарты миграции с сохранением непрерывности бизнес-процессов. Опыт атомной отрасли станет ориентиром для многих организаций, которым предстоит масштабная замена высокопроизводительных МСЭ», — отметил Юрий Варнаков, директор по развитию бизнеса «Инфосистемы Джет».

«Межсетевой экран нового поколения — это ключевой элемент системы кибербезопасности любой организации, поэтому крайне важно, чтобы устройство не только отвечало высоким техническим стандартами, но и регуляторным требованиям в части российского происхождения. Всем этим критериям соответствует "Континент 4", который производится на территории России и уже давно зарекомендовал себя как высоконадежное средство защиты — его применяют более двух тысяч государственных организаций РФ и частных компаний», — добавил Дмитрий Шатсков, коммерческий директор ООО «Код Безопасности».

Импортозамещение телекоммуникационного оборудования межсетевого экранирования проводилось в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 14.11.2023 года № 1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Для справки

АО «Гринатом» — ИТ-интегратор и многофункциональный общий центр обслуживания (ОЦО) госкорпорации «Росатом». Компания ведет собственную разработку ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение. Сегодня «Гринатом» создает самые современные решения для цифровизации «Росатома» и является одной из самых динамично развивающихся ИТ-компаний России. «Гринатом» оказывает ИТ-услуги и предоставляет сервисы ОЦО организациям атомной отрасли, крупнейшим российским предприятиям, федеральным и региональным органам государственной власти.

«Код Безопасности» — разработчик средств защиты информации, которые обеспечивают защиту конечных точек, периметра сети, виртуальных инфраструктур и мобильных устройств. Продукты компании имеют более 70 действующих сертификатов Министерства обороны, ФСБ и ФСТЭК России, поэтому они используются в инфраструктурах более 32 000 российских организаций.

«Инфосистемы Джет» — одна из крупнейших ИТ-компаний в России. С 1991 года работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов федерального и международного уровня, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 2000 сотрудников.

Компания располагает несколькими представительствами в России и СНГ. Входит в ТОП-5 крупнейших российских ИТ-компаний (RAEX 2025г.). Лидер на рынке ИТ-аутсорсинга в России (Tadviser 2024г.), №1 среди интеграторов в сфере информационной безопасности (TAdviser, 2025 г.), №1 в рейтинге демолабораторий для тестирования российских ИТ-решений, №2 среди крупнейших поставщиков ИТ-услуг (RAEX 2024г.), №3 среди крупнейших поставщиков для промышленности (Tadviser 2024г.), №3 среди крупнейших поставщиков для российских банков (Tadviser 2024г.).

Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность, управление данными и ИИ.