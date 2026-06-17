«Экспертиза 2.0»: отечественный ИT-продукт, который на 50% освободил судмедэкспертов от рутины

Группа компаний «Комплексная автоматизация» запустила новый продукт Автоматизированной системы управления «СМЭ» (АСУ «СМЭ»), которая уже успешно внедрена в Государственном бюджетном учреждении Донецкой Народной Республики «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы». Об этом CNews сообщили представители «Комплексной автоматизации».

Основной целью разработки АСУ «СМЭ» стало обеспечение объективности, прозрачности и высокой скорости проведения судебно-медицинских экспертиз. Это решение направлено на защиту прав и здоровья граждан, а также на повышение качества работы судебно-медицинских учреждений. До внедрения системы отрасль сталкивалась с серьезными вызовами: каждое учреждение использовало собственные подходы к учету и документообороту, что приводило к несопоставимости результатов. Информация была фрагментирована по регионам, а федеральные формы статистики формировались вручную, что создавало высокий риск ошибок. Медицинский персонал тратил до 30-50% своего рабочего времени на рутинную «бумажную» работу, что снижало качество экспертиз и приводило к выгоранию кадров. Как раз «АСУ «СМЭ» решает эти проблемы комплексно.

«Мы создали единую цифровую платформу на базе отечественного программного обеспечения "1С", что обеспечивает независимость от внешних вендоров и позволяет интегрировать систему с уже существующими решениями. Внедрение системы в ГБУ ДНР "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" стало пилотным проектом, который наглядно продемонстрировал эффективность нашего подхода. Мы автоматизировали полный цикл — от регистрации случая до архивации заключения, создав единое защищенное информационное пространство для врачей и исключив дублирование операций», — сказал директор по развитию ГК «Комплексная автоматизация» Сергей Мнацаканян.

Стоит отметить, что ключевые преимущества системы заключаются в сквозной автоматизации документооборота и модульной архитектуре, которая позволяет гибко адаптировать компоненты под задачи конкретного учреждения. АСУ «СМЭ» включает подсистемы для любой экспертизы и вещественных доказательств. Система автоматически формирует федеральные формы статистических наблюдений, интегрируется с лабораторным оборудованием и региональным сегментом ЕГИСЗ для отправки электронных документов. Встроенный рабочий мессенджер обеспечивает безопасное взаимодействие сотрудников.

Важным моментом стал тот факт, что внедрение в пилотном регионе прошло по стратегии «без остановки основных процессов», включавшей аудит, адаптацию платформы, обучение персонала и поэтапный переход к промышленной эксплуатации.

«Мы не просто автоматизировали процессы, мы возвратили экспертам их время. Практика показала, что система освобождает до 30-50% профессионального времени врачей, снижает риск ошибок в статистике с 15-20% до менее чем 5% и помогает бороться с кадровым дефицитом за счет снижения рутинной нагрузки», — сказал Сергей Мнацаканян.

Уже сейчас внедрение АСУ «СМЭ» подчеркнуло значительные социально-экономические выгоды. Во-первых, повышается качество государственного учета и прозрачность отрасли, что защищает права граждан. Во-вторых, учреждения могут увеличить объем платных услуг за счет роста пропускной способности. Руководство получает достоверную аналитику для принятия управленческих решений, а прозрачность процессов снижает риски судебных исков и не целевого расходования средств.

«Так сложилось исторически и стратегически, что в ИТ-отрасли Группа компаний "Комплексная автоматизация" ориентирована на российский рынок, и в частности, на систему здравоохранения нашей страны. У нас есть флагманский продукт, система АСУ "УССМП", которая уже зарекомендовала себя как надежный инструмент. Однако мы не останавливаемся на достигнутом. Мы продолжаем активно работать, генерировать новые идеи и создавать рабочие, по-настоящему важные системы, которые помогают цифровизировать и повышать эффективность именно российского здравоохранения. Наша главная цель — предлагать отечественным медицинским учреждениям передовые и, что самое главное, применимые на практике решения», — сказал один из управляющих партнеров группы компаний «Комплексная автоматизация» Владимир Бубнов.

Группа компаний «Комплексная автоматизация» продолжает работать над развитием АСУ «СМЭ», чтобы обеспечить судебно-медицинские учреждения России современными инструментами для эффективной работы. В компании уверены, что внедрение системы стало важным шагом к цифровой трансформации судебно-медицинской экспертизы в стране.