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3Logic Group оснастила Южно-Уральский технологический университет компьютерной и серверной техникой

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, совместно с партнером — системным интегратором ООО «ЭТС+» — реализовала проект по комплексному оснащению учебных классов Южно-Уральского технологического университета (ЮУТУ). Всего в учебное заведение было поставлено более тысячи персональных компьютеров Raskat Standart 300 и мониторов Raskat, а также серверное оборудование Crusader. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Поставленные ПК в компактном форм-факторе SFF построены на базе процессоров Intel Core i3 12-го поколения, оснащены SSD-накопителями и 16 Гб оперативной памяти, что обеспечивает стабильную работу образовательных платформ, офисных приложений и специализированного профессионального ПО, используемого в учебном процессе. Компьютеры укомплектованы 23,8-дюймовыми мониторами Raskat на базе IPS-матриц с частотой обновления 100 Гц и 165 Гц.

Для централизованного управления ИТ-инфраструктурой, обеспечения работы локальных сервисов и поддержки внутренних баз данных вуза был поставлен сервер Crusader Squire 2120R. Вычислительная система в стоечном исполнении 2U построена на базе 10-ядерного процессора Intel Xeon Silver и оснащена высокоскоростным твердотельным накопителем корпоративного класса.

При выборе поставщика заказчик ориентировался на такие критерии, как сроки поставки, конкурентоспособную стоимость оборудования и высокий уровень сервисной поддержки. Проект был реализован в полном объеме и в соответствии с условиями договора.

«Проект реализован с учетом индивидуальных требований университета и технического задания заказчика. Важно, что студенты получили возможность работать с профессиональным программным обеспечением без технических ограничений, а образовательная площадка — современную и надежную ИТ-инфраструктуру», — сказал Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.

Поставка и внедрение прошли в партнерстве с системным интегратором ООО «ЭТС+», специалисты которого отвечали за коммуникацию на месте, доставку и настройку оборудования на площадке университета.

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«Совместная работа с 3Logic Group позволила оперативно решить задачу по обновлению ИТ-парка университета. Благодаря четкой координации поставок оборудования и нашей экспертизе в интеграции, вся техника была развернута на объекте в строгом соответствии с графиком», — сказал Александр Мухометьяров, генеральный директор ООО «ЭТС+».

Со стороны образовательного учреждения также подчеркнули значимость своевременной реализации проекта.

«Для нас было важно получить оборудование в установленные сроки, чтобы обеспечить бесперебойную организацию учебного процесса. Поставленная техника соответствует нашим требованиям и помогает студентам комфортно учиться, работать с современными программами и получать практические навыки», — сказал Илья Соловьев, начальник отдела информационных технологий ЮУТУ.

Поставка оборудования позволила обеспечить учебный процесс современной техникой в установленные сроки и создать комфортные условия для обучения студентов университета.

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