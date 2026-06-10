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В НИУ ВШЭ создали интерактивное приложение с рейтингом регионов России по необходимости адаптации к изменению климата

Центр геоданных факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ разработал интерактивное приложение «Рейтинг регионов по уровню климатических рисков». В нем доступна информация о волнах жары, водном стрессе, лесных пожарах, осадках и мерзлоте с точки зрения регионального и национального уровня с оценкой по уровню опасности, подверженности и уязвимости. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

В основе интерактивного приложения «Рейтинг регионов по уровню климатических рисков» — результаты исследования и рейтинга регионов России по необходимости адаптации к изменению климата. Такое исследование провели специалисты факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ, Института экономики природных ресурсов и изменения климата факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ и институтов РАН.

Рейтинг позволяет учесть территориальную изменчивость рисков и может стать инструментом стратегического планирования адаптационных мероприятий в условиях ограниченности ресурсов регионов. Подробнее о рейтинге можно узнать в аналитическом докладе. Более детально методология описана в научной статье.

«В основе рейтинга — методологическая рамка «опасность — подверженность — уязвимость». При его составлении мы рассмотрели пять ключевых климатических рисков для территории Российской Федерации: влияние волн тепла на здоровье населения; воздействие водного стресса (засух) на сельское хозяйство; последствия лесных пожаров для лесного хозяйства и экосистем; деградация многолетнемерзлых пород и ее влияние на ЖКХ; влияние экстремальных осадков на население и инфраструктуру. Наши расчеты базируются на прогнозных климатических данных — сценариях SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP5-8.5», — сказала директор Центра геоданных факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Татьяна Анискина.

Новое веб-приложение «Рейтинг регионов по уровню климатических рисков» представляет собой аналитический веб-ресурс. Он обеспечивает удобную навигацию по обширному массиву данных, позволяет в интерактивном режиме сопоставлять регионы по каждому из пяти видов риска для трех сценариев изменения климата, оперативно анализировать пространственные данные и получать детализированную информацию по конкретным субъектам Федерации.

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Национальный взгляд помогает выявить регионы, которые требуют первоочередного федерального финансирования, а региональный подход демонстрирует актуальность рисков для самих субъектов России вне зависимости от их масштаба.

«Технической основой для создания данного картографического сервиса выступила платформа ArcGIS Experience Builder. Данное решение представляет собой профессиональный инструмент для конструирования веб-приложений и не требует написания программного кода или допускает его минимальное использование», — сказала ведущий аналитик Центра геоданных факультета географии и геоинформационных технологий Оксана Юдова.

Новое веб-приложение «Рейтинг регионов по уровню климатических рисков» является рабочим инструментом, который позволяет специалистам в сфере регионального управления, экологии, экономики и страхования быстро получать необходимую информацию, проводить сравнительный анализ в региональном разрезе и использовать полученные выводы для обоснования управленческих решений в области климатической адаптации.

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