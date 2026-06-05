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Жители Коми получат умные сервисы на базе искусственного интеллекта

Сбербанк и правительство Республики Коми объединяют усилия по цифровизации экономики региона. На это направлено заключенное соглашение. Документ предусматривает внедрение технологий искусственного интеллекта Сбербанка, цифровых платформ и сервисов в социально-экономическую жизнь республики. Подписи под договором поставили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Государственные сервисы станут удобнее — их переведут в цифровой формат, избавив людей от лишних походов по кабинетам. Госслужащие смогут быстрее обрабатывать обращения граждан, врачи — быстрее проводить диагностику, а школьники — знакомиться и изучать цифрровые технологии. Получат поддержку и молодые предприниматели: для них пройдут хакатоны, будет оказана помощь стартапам в сфере ИИ и цифровых технологий. Сбер предоставит региону свои технологические наработки, а правительство республики адаптирует их под нужды местных жителей.

В Коми запустят образовательные программы для повышения цифровой грамотности для жителей и специалистов различных сфер. Совместные конференции, семинары и круглые столы помогут найти самые эффективные решения.

Партнеры намерены действовать на долгосрочной основе. Каждый конкретный проект будет оформляться новым договором, но главное уже случилось: регион, где живёт более 700 тыс. человек, делает серьёзную заявку на цифровое будущее. Люди в Сыктывкаре, Воркуте, Ухте, других городах и посёлках Коми смогут пользоваться сервисами, которые сэкономят их время и силы.

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Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Соглашение с Республикой Коми построено как системное партнерство. Мы переводим государственные сервисы в электронный формат — это позволит жителям получать необходимые услуги без личных визитов в ведомства. Врачи смогут использовать в повседневной работе современные цифровые сервисы, молодые предприниматели получат возможность участвовать в хакатонах и развивать стартапы. Одновременно мы запускаем обучение цифровой грамотности через конференции, семинары и круглые столы. «Сбер» предоставляет технологии, правительство Коми — понимание того, как они должны работать для жителей республики».

Ростислав Гольдштейн, глава Республики Коми: «Подписание этого соглашения – важный шаг в реализации поручения Президента России Владимира Путина по внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизни. Для Республики Коми, где расстояния огромны, а потребность в быстрых и качественных услугах особенно высока, технологии ИИ – не просто тренд, а реальный инструмент повышения доступности медицины, образования и госуправления. Уверен, что совместно со «Сбером» мы сделаем жизнь наших граждан комфортнее, а экономику – технологичнее»

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