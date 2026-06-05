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МТС и правительство Кировской области договорились о цифровом развитии региона

ПАО «МТС» сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве с правительством Кировской области. В рамках партнерства стороны договорились о масштабном развитии телеком-инфраструктуры и внедрении цифровых решений на базе искусственного интеллекта. Так, уже в этом году сеть LTE МТС покроет федеральную автодорогу Р-176 «Вятка». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Совместная работа МТС и правительства Кировской области будет продолжена в рамках проектов по улучшению качества мобильной связи на всей территории региона. Сеть МТС появится еще в ряде малых населенных пунктов региона, на территориях новостроек Кирова, а также покроет федеральную трассу «Вятка». Развитие инфраструктуры сети продолжится в том числе благодаря установке отечественных базовых станций «Иртея».

Для сохранения природных богатств Кировской области МТС также планирует продолжить внедрение системы дистанционного мониторинга лесных пожаров на основе видеоаналитики с элементами ИИ. В настоящее время в регионе уже установлено 11 «умных» камер, которые в круглосуточном режиме отслеживают обстановку в лесах, помогая предотвращать возгорания на ранней стадии. Комплексы видеомониторинга на инфраструктуре МТС работают в Вятскополянском, Уржумском, Котельничском, Верхошижемском, Юрьянском, Слободском, Верхнекамском и Афанасьевском районах.

«Кировская область — важная точка на карте нашего присутствия. Регион уже показал отличные результаты: здесь одним из первых в стране был внедрён инвестиционный налоговый вычет для операторов связи, благодаря чему мы обеспечили связью и интернетом ещё почти 5 тыс. кировчан. Только за прошлый год в рамках федеральных и региональных проектов мы улучшили покрытие сети в 30 районах области, организовали мобильную сеть на территории проведения XV Всероссийского сельского Сабантуя, а с 2024 г. обеспечили высокоскоростным интернетом еще более 50 тысяч кировчан по программе «УЦН 2.0». Все это — часть большой работы по созданию цифровой инфраструктуры, которая помогает региону решать прикладные задачи. Уверена, что синергия наших цифровых продуктов с опытом региональной команды даст ощутимый результат для каждого жителя», — сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

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«Мы стремимся к лидерству в сфере искусственного интеллекта и активно внедряем в работу различные цифровые решения. Шесть наших решений с использованием ИИ уже предлагаются к масштабированию в других регионах, включая систему дистанционного мониторинга лесных пожаров. Развитие этого направления возможно только в районах, где эффективно работает мобильная связь и обеспечен устойчивый интернет. Поэтому сотрудничество с крупнейшими операторами связи – наша приоритетная задача. Планируем сотрудничество по ещё одному важнейшему направлению – внедрению цифровых продуктов. Компания высказывает заинтересованность в реализации цифровой инфраструктуры университетского кампуса мирового уровня. Мы участвуем в конкурсном отборе по строительству кампусов, и взаимодействие по вопросам энергоэффективных технологий и платформ автоматизации управления цифровой инфраструктурой университетского кампуса может стать ещё одной точкой соприкосновения с компанией МТС», — сказал губернатор Кировской области Александр Соколов.

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