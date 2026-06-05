МТС и Администрация Костромской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации региона

ПАО «МТС» и Администрация Костромской области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие цифровой инфраструктуры и внедрение современных технологических решений на территории региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Соглашение предусматривает реализацию цифровых проектов в сфере ЖКХ, безопасности и транспорта. Одним из направлений сотрудничества станет цифровизация городских теплосетей. Реализация цифрового решения МТС позволит оперативно выявлять неполадки, контролировать состояние сетей в режиме реального времени и фиксировать аномальное потребление ресурсов. Пилотный проект уже успешно протестирован в Шарьинском районе. Еще одним перспективным направлением станет создание цифрового диспетчерского центра, который сможет оптимизировать работу муниципальных служб, объединяя инструменты аналитики, камеры видеонаблюдения и датчики мониторинга для оперативного реагирования специалистов.

«Для нас соглашение с Администрацией Костромской области – еще один шаг на пути комплексной работы по цифровой трансформации региона. Сегодня важно не только расширять покрытие сети и повышать качество связи, но и создавать основу для внедрения современных цифровых сервисов в сфере безопасности, транспорта и ЖКХ. У МТС есть стратегические планы по развитию инфраструктурных и цифровых решений в регионе, и мы готовы выступать технологическим партнером этих преобразований», —сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Одним из ключевых направлений соглашения станет развитие и модернизация телеком-инфраструктуры для обеспечения жителей Костромской области качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом. Особое внимание будет уделено удаленным и труднодоступным территориям, малочисленным населенным пунктам, а также автомобильным трассам. До конца 2026 г. компания установит новые базовые станции в 11 населенных пунктах региона. Благодаря этому впервые доступ к современной мобильной связи и интернету получат более пяти тысяч жителей области.

За последние пять лет МТС инвестировала в развитие сети в Костромской области около 500 млн руб. За два года компания модернизировала более 90 базовых станций, увеличив скорость мобильного интернета в среднем на 20%. Кроме того, в регионе уже работают отечественные базовые станции «Иртея» в Галиче, Вохме и Кологриве. МТС также выступает технологическим партнером крупных спортивных и общественных мероприятий, обеспечивая связь и онлайн-трансляции на территории региона.