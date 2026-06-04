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«Ростелеком» и Высшая школа экономики поддержат ИИ-стартапы для госсектора

«Ростелеком» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации акселератора ИИ-решений для государственного сектора. Совместная работа позволит объединить технологическую экспертизу крупнейшего цифрового партнера государства и академический потенциал ведущего исследовательского университета страны. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В рамках партнерства «Ростелеком» и НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург проведут масштабное исследование цифровой зрелости регионов, чтобы выявить реальные потребности органов власти в технологиях искусственного интеллекта. На основе этого анализа будет создана образовательная программа для адаптации ИИ-стартапов под требования государственного сектора.

Результаты исследования позволят сформировать точное представление о потребностях федеральных и региональных органов власти в решениях на основе искусственного интеллекта и помогут сформулировать ключевые требования к их внедрению. Для технологических компаний и стартапов это станет ориентиром при адаптации продуктов под задачи государственного сектора: от учета регуляторных и организационных ограничений до требований к безопасности, масштабируемости и практической ценности решений.

Александр Колесников, старший вице-президент по развитию государственных цифровых сервисов, слияниям и поглощениям «Ростелекома»: «Сотрудничество с НИУ ВШЭ позволяет интегрировать технологические компетенции „Ростелекома" в области цифровой инфраструктуры с научными разработками университета. Это создаст систему подготовки ИИ-компаний к работе с проектами, которые максимально точно будут отвечать запросам государственных заказчиков и крупного бизнеса. Имея многолетний опыт реализации важнейших задач по цифровизации, ИТ и телеком-инфраструктуре, а также информационной безопасности, "Ростелеком" готов обеспечить надежную основу для такого взаимодействия».

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

ипервый проректор НИУ ВШЭ: «В этом году на фестиваль технологических проектов, который Высшая школа экономики проводит с "Ростелекомом“, поступило рекордное число стартапов в области искусственного интеллекта. Наша общая задача — выявить потребности государства и помочь молодым командам с внедрением инноваций, необходимых для достижения технологического суверенитета страны».

Подать заявку на участие в ИИ-акселераторе технологические компании и стартапы могут до 30 июня. Участники, которые пройдут отбор, получат доступ к экспертизе «Ростелекома» и НИУ ВШЭ, возможность адаптировать свои ИИ-решения под требования государственного сектора и смогут воспользоваться профессиональным сопровождением при внедрении решений в регионах.

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