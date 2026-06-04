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«МегаФон» внедрит в Амурской области систему экомониторинга

«МегаФон» и правительство Амурской области договорились о внедрении цифровых решений для мониторинга экологической инфраструктуры региона. Соглашение также предусматривает использование big data, технологий искусственного интеллекта и интернета вещей в сфере государственного управления, ЖКХ и туризма региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Подписи под соглашением поставили генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет внедрение системы мониторинга, которая позволит наблюдать за экологической обстановкой в режиме реального времени. Для этого стороны планируют использовать современные цифровые решения и технологии интернета вещей, которые позволят оперативно собирать и анализировать данные о состоянии окружающей среды.

Кроме того, соглашение предусматривает внедрение IoT-решений в сфере ЖКХ. В частности, речь идет о цифровом контроле систем водоснабжения, анализе энергопотребления и повышении эффективности коммунальной инфраструктуры.

Отдельное внимание стороны уделят использованию аналитических инструментов big data. Такие решения помогут региону анализировать миграционные и туристические потоки, посещаемость объектов и востребованность территорий для более точного планирования инфраструктурных проектов и развития туристической отрасли.

«Сегодня цифровые технологии становятся неотъемлемой частью устойчивого развития регионов. Современные системы мониторинга помогают оперативнее реагировать на изменения экологической обстановки региона, а решения на базе big data и интернета вещей позволяют эффективнее управлять городской и коммунальной инфраструктурой. Уверен, что сотрудничество с правительством региона позволит реализовать востребованные цифровые проекты и создаст основу для дальнейшего технологического развития области», — сказал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

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«Для регионов Дальнего Востока важна не только скорость развития инфраструктуры, но и качество управления ею. Использование цифровых решений в сфере экомониторинга, ЖКХ и аналитики территорий позволит эффективнее распределять ресурсы, точнее планировать развитие населённых пунктов и повышать качество принимаемых управленческих решений. Для Амурской области это важная часть работы по созданию современной и комфортной среды для жителей и бизнеса», — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Соглашение также охватывает развитие технологий искусственного интеллекта и роботизации процессов в государственном управлении. Решения на базе ИИ планируется использовать для автоматизации рутинных процессов и повышения эффективности работы органов власти.

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