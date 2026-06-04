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Искусственный интеллект меняет ЖКХ Санкт-Петербурга: Сбербанк, ЕИРЦ СПБ и Жилищный комитет запускают новый этап цифровой трансформации отрасли

Сбербанк, ЕИРЦ Санкт-Петербурга и Жилищный комитет Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Партнерство открывает новый этап цифровой трансформации городского ЖКХ: стороны договорились о внедрении и развитии прикладных решений на базе нейросети «ГигаЧат» для повышения эффективности ключевых процессов в отрасли. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Цель сотрудничества — сделать сферу ЖКХ Санкт-Петербурга быстрее, технологичнее и удобнее для жителей. Стороны будут совместно разрабатывать, тестировать и внедрять решения на основе генеративного искусственного интеллекта, которые позволят автоматизировать рутинные операции, ускорить обработку обращений, повысить точность работы с документами и вывести клиентский сервис на новый уровень.

Одним из ключевых направлений станет создание ИИ-агентов для повышения эффективности взаимодействия между организациями сферы ЖКХ и жителями Санкт-Петербурга. Новые инструменты помогут сократить время ответа, упростить доступ к информации и обеспечить более бесшовный клиентский путь при решении повседневных вопросов.

Соглашение также предусматривает создание масштабируемых ИИ-решений для различных направлений деятельности, обмен экспертизой в области искусственного интеллекта и развитие новых цифровых сервисов, способных стать отраслевым ориентиром для других регионов.

Практическая работа уже началась. Первые совместные проекты на базе «ГигаЧата» уже реализованы в ЕИРЦ Санкт-Петербурга.

Для сотрудников создан интеллектуальный помощник с единой базой знаний, который существенно сокращает время на поиск информации и повышает скорость внутренней работы.

Для клиентов в ближайшее время станет доступен ИИ-ассистент в Мах с интеграцией в биллинговую систему, что делает коммуникацию с организацией быстрее и удобнее.

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ЕИРЦ Санкт-Петербурга последовательно реализует программу цифровой трансформации отрасли ЖКХ, развивая современные сервисы для взаимодействия с жителями, управляющими организациями и поставщиками коммунальных услуг. Использование технологий искусственного интеллекта становится логичным следующим этапом этой стратегии — шагом от цифровизации отдельных процессов к интеллектуальному управлению сервисами.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Сегодня искусственный интеллект — это уже не технология будущего, а практический инструмент, который помогает делать повседневные процессы быстрее, точнее и удобнее для людей. Вместе с Жилищным комитетом и ЕИРЦ Санкт-Петербурга мы создаем решения, которые помогут повысить эффективность работы в сфере ЖКХ и улучшить качество обслуживания жителей. ИИ берет на себя часть рутинных задач, помогает сотрудникам быстрее находить нужную информацию, обрабатывать обращения и работать с документами. В результате выигрывают и специалисты, и, самое главное, жители города».

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Денис Шабарин, генеральный директор «ЕИРЦ СПБ»: «Совместно со «Сбером» мы формируем технологическую основу для дальнейшей цифровой трансформации ЖКХ города и переходим к системному внедрению ИИ-решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга. Новое соглашение открывает возможности для создания масштабируемой цифровой экосистемы, в которой современные технологии будут способствовать повышению качества клиентского сервиса, эффективности взаимодействия между участниками отрасли и развитию новых форматов работы с данными. Для «ЕИРЦ СПб» это стратегическая инвестиция в будущее отрасли. Наша задача заключается не только во внедрении передовых технологий, но и в создании сервисов нового поколения, которые сделают взаимодействие жителей с жилищно-коммунальной сферой более удобным, понятным и эффективным».

Денис Удод, председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга: «Интеграция искусственного интеллекта в ЖКХ Петербурга — это качественно новая модель управления. Благодаря решениям на базе «ГигаЧат» мы сможем оперативно реагировать на запросы жителей. Для нас это реальный инструмент, который делает процесс взаимодействия горожан с жилищной сферой максимально понятным, удобным и быстрым. При этом все цифровые решения будут внедряться с безусловным приоритетом защиты персональных данных».

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