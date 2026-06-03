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В Подмосковье подать заявление на переселение из аварийного жилья теперь можно онлайн

На региональном портале запустили электронную услугу по переселению из аварийного фонда. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы объединили все сценарии переселения в одной услуге, чтобы было проще и удобнее получить необходимую поддержку. Теперь жители Подмосковья могут полностью в электронном виде подать заявление на переселение из аварийного жилья, получение выкупной стоимости или сертификата. Подписать все необходимые соглашения можно с помощью усиленной электронной подписи», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Услуга «Переселение граждан из аварийного жилья» доступна на регпоратле в разделе «Гражданам» – «Жилье» – «Статус недвижимости». Ею могут бесплатно воспользоваться граждане России, имеющие прописку в Московской области и желающие переехать из жилого помещения, которое признано аварийным.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на регпортале через ЕСИА, выбрать муниципальное образование, заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Результат будет доступен в личном кабинете заявителя в течение пяти рабочих дней.

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