«МегаФон» и Мурманская область договорились о развитии связи в Арктике

«МегаФон» и правительство Мурманской области объявили о технологическом партнерстве. В числе приоритетных направлений сотрудничества — расширение покрытия на федеральных и региональных транспортных маршрутах, а также внедрение цифровых решений для повышения безопасности и эффективности управления в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Соглашение подписали генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и глава региона Андрей Чибис.

«МегаФон — надежный партнер Мурманской области. Мы намерены продолжать сотрудничество, ключевым вопросом для нас остается обеспечение связью отдаленных населенных пунктов. Современные технологии должны работать на благо северян, их комфорта и качества жизни, а также стабильной работы всех государственных структур», — сказал губернатор Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, прежде всего продолжение сотрудничества с компанией особенно важно с учетом роста внутреннего туризма, увеличения транспортной активности и развития Мурманской области как крупного логистического центра.

«Специфика Мурманской области — это непростые климатические условия, сложный рельеф с сопками и удаленность населенных пунктов, поэтому развитие связи в Арктике требует от оператора нестандартных инженерных решений. Постоянно расширяя зону покрытия, обустраивая качественную связь в регионе, мы используем различные технологии, в том числе спутниковую связь», — сказал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

Благодаря рефармингу и модернизации телеком инфраструктуры «МегаФон» обеспечивает бесшовное LTE-покрытие на федеральной трассе Р-21 «Кола». А на дороге до аэропорта «Хибины» абонентам доступны скорости до 50 Мбит/с. Новое телеком-оборудование размещено также в малых населенных пунктах Ковдорского округа, где по данным оператора, за последний год потребление трафика выросло на 20%. В 2026 г. планируется улучшение качества связи в небольших поселках Кольского и Кандалакшского районов.