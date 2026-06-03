CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь ИТ в госсекторе
|

«МегаФон» и Мурманская область договорились о развитии связи в Арктике

«МегаФон» и правительство Мурманской области объявили о технологическом партнерстве. В числе приоритетных направлений сотрудничества — расширение покрытия на федеральных и региональных транспортных маршрутах, а также внедрение цифровых решений для повышения безопасности и эффективности управления в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Соглашение подписали генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и глава региона Андрей Чибис.

«МегаФон — надежный партнер Мурманской области. Мы намерены продолжать сотрудничество, ключевым вопросом для нас остается обеспечение связью отдаленных населенных пунктов. Современные технологии должны работать на благо северян, их комфорта и качества жизни, а также стабильной работы всех государственных структур», — сказал губернатор Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, прежде всего продолжение сотрудничества с компанией особенно важно с учетом роста внутреннего туризма, увеличения транспортной активности и развития Мурманской области как крупного логистического центра.

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам
Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам Телеком

«Специфика Мурманской области — это непростые климатические условия, сложный рельеф с сопками и удаленность населенных пунктов, поэтому развитие связи в Арктике требует от оператора нестандартных инженерных решений. Постоянно расширяя зону покрытия, обустраивая качественную связь в регионе, мы используем различные технологии, в том числе спутниковую связь», — сказал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

Благодаря рефармингу и модернизации телеком инфраструктуры «МегаФон» обеспечивает бесшовное LTE-покрытие на федеральной трассе Р-21 «Кола». А на дороге до аэропорта «Хибины» абонентам доступны скорости до 50 Мбит/с. Новое телеком-оборудование размещено также в малых населенных пунктах Ковдорского округа, где по данным оператора, за последний год потребление трафика выросло на 20%. В 2026 г. планируется улучшение качества связи в небольших поселках Кольского и Кандалакшского районов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели

Легендарная российская ИТ-компания, продававшая свои разработки IBM и Microsoft, попала под контроль экс-владельца десятка ЧОП

Опытный образец электронного микроскопа на замену Hitachi для проверки кремниевых пластин обойдется в 2,4 миллиарда

В России начала работать цифровая система борьбы с «серым импортом»

Власти выделили почти 2 млрд на замену американских, французских и голландских установок эпитаксии для производства чипов

Начались поставки в войска скоростного малошумного БПЛА «Скат-220»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российская электроника 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Большие данные и аналитика 2026
ОБЗОР Импортозамещение в банках 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Платформы автоматизации разработки ПО (IDP) 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Российские программы для работы с PDF-файлами 2026
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290