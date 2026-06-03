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Документальное наследие Горного Алтая оцифруют на российском оборудовании

Корпорация «Элар» поставила в Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина планетарный сканер «ЭларСкан А2-600Р». Новое оборудование будет использоваться при создании цифровых копий фотографий, афиш, плакатов и других документов из музейного собрания, насчитывающего более 60 тысяч единиц хранения. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Национальный музей Республики Алтай является крупнейшим музейным учреждением региона и одним из наиболее значимых музейных центров Сибири. В его фондах представлены археологические, этнографические и естественнонаучные коллекции, редкие книги, произведения искусства и обширный фотодокументальный архив. Значительная часть этих материалов требует особенно бережного обращения, поэтому специализированные планетарные сканеры «Элар» с возможностями бесконтактного сканирования стали оптимальным инструментом для реализации задач оцифровки.

Планетарный сканер «ЭларСкан А2-600Р» разработан специально для работы с ценными, редкими и физически уязвимыми оригиналами. Конструкция оборудования позволяет оцифровывать как отдельные листовые материалы, так и сшитые документы без риска повреждения переплёта и бумажной основы. Трансформируемая колыбель поддерживает плоский режим раскрытия на 180 градусов и V-образный режим на 120 или 90 градусов, что особенно важно при работе с архивными и музейными документами. Сменные прижимные стёкла обеспечивают аккуратное выравнивание оригиналов, а ручная регулировка усилия прижима позволяет безопасно сканировать хрупкие материалы, состояние которых требует индивидуального подхода.

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Создание цифровых копий не только помогает сохранить информацию на случай естественного старения оригиналов, но и существенно расширит возможности использования музейных коллекций в научной, образовательной и выставочной деятельности.

Планетарные сканеры «ЭларСкан» применяются в крупнейших музеях, библиотеках, архивах и научных учреждениях России для оцифровки особо ценных документов и объектов культурного наследия. Оборудование производится в России и входит в реестр российской радиоэлектронной продукции. Использование таких решений позволяет учреждениям культуры реализовывать масштабные проекты цифрового сохранения фондов на базе отечественных технологий.

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