Новая выплата для семей с детьми доступна на «Госуслугах»

Ежегодная семейная выплата — новая мера поддержки семей с двумя и более детьми. Оформить ее можно на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как рассчитывается размер выплаты

Размер выплаты рассчитывается как разница между начисленным за предыдущий год НДФЛ и НДФЛ по ставке 6%. Например, если заявитель в 2025 г. уплатил НДФЛ по ставке 13% в размере 60 тыс. рублей, то при расчете по ставке 6% сумма налога составила бы 27,7 тыс. руб. Размер выплаты в этом случае — 32,3 тыс. руб.

Какая семья может оформить выплату: есть двое и более детей до 18 лет, либо до 23 лет — если они обучаются очно; постоянно проживает в России; средний доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе; за предыдущий год начислен НДФЛ; у заявителя отсутствует задолженность по алиментам, если он должен их платить; соблюдены другие условия

Как и когда подать заявление

Заявление подает родитель или другой законный представитель с 1 июня по 30 сентября. Важно, чтобы в том году, за который он хочет получить выплату, им был уплачен НДФЛ. Обратиться можно только за один период: например, в 2026 г. — за 2025 г. Получить выплату за предыдущий год можно только один раз.

Срок рассмотрения заявления

Как правило, Социальный фонд России рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней. При положительном решении выплата перечисляется на банковский счет, указанный в заявлении. В некоторых случаях нужно будет посетить МФЦ или отделение СФР.

