В 2026 году библиотекой цифрового контента на «Госуслугах» пользуются вдвое чаще

В 2026 году библиотекой цифрового контента на «Госуслугах» пользуются вдвое чаще. Об этом CNews сообщили представители Минцифры

Библиотека цифрового контента — это бесплатный сервис с качественными образовательными материалами в электронном виде. Он помогает сделать обучение интереснее, проще и удобнее. Сейчас библиотеку используют уже 2,9 млн учителей и учеников. Число обращений к материалам достигло 31,2 млн. В 2026 г. сервисом стали пользоваться в два раза чаще, чем годом ранее.

Кто пользуется сервисом: 0,15 млн — учителя; 2,75 млн — ученики.

Учителя российских школ, у которых есть учетная запись на «Госуслугах» и доступ к региональному электронному дневнику, могут подобрать материалы в соответствии с учебной программой. Их можно использовать на уроке или назначать детям в качестве домашнего задания. Ученики могут открыть задания через приложение «Госуслуги Моя школа».

Особенности сервиса: контент соответствует федеральным образовательным стандартам и федеральным программам; материалы удобно открывать по QR-коду; продолжительность контента ограничена с учетом времени, которое ученик может провести за компьютером.

Использование сервиса — добровольное. Школы и педагоги сами выбирают, когда и как применять материалы в учебном процессе.

