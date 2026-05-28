Сахалин и Дальний Восток объединяют усилия для развития беспилотных технологий

В рамках нового этапа внедрения передовых беспилотных технологий в регионе планируется интеграция беспилотных аппаратов в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией и развитие беспилотных технологий на Дальнем Востоке. Ключевыми партнерами проекта выступают российский производитель беспилотных авиационных систем — компания Zala и единая дальневосточная авиакомпания «Аврора», выступающая в роли эксплуатанта. Об этом CNews сообщили представители министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области.

Консорциум «Аврора – Zala» уже реализует проекты на Камчатке и в Сахалинской области, а в ближайшее время начнет работу в Амурской области. Объединение компетенций разработчика и оператора позволяет внедрять комплексные решения — от производства и эксплуатации БПЛА до анализа данных и интеграции сервисов в инфраструктуру региона.

«Мы строим будущее, опираясь на надежных партнеров. Сотрудничество с Zala и «Авророй» — это гарантия того, что самые современные технологии будут работать на благо жителей Дальнего Востока. Уже сегодня беспилотники помогают решать задачи в сфере транспорта, мониторинга и безопасности, а на предстоящем форуме мы представим новые, экономически эффективные сценарии их применения», — сказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.