CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

Сахалин и Дальний Восток объединяют усилия для развития беспилотных технологий

В рамках нового этапа внедрения передовых беспилотных технологий в регионе планируется интеграция беспилотных аппаратов в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией и развитие беспилотных технологий на Дальнем Востоке. Ключевыми партнерами проекта выступают российский производитель беспилотных авиационных систем — компания Zala и единая дальневосточная авиакомпания «Аврора», выступающая в роли эксплуатанта. Об этом CNews сообщили представители министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области.

Консорциум «Аврора – Zala» уже реализует проекты на Камчатке и в Сахалинской области, а в ближайшее время начнет работу в Амурской области. Объединение компетенций разработчика и оператора позволяет внедрять комплексные решения — от производства и эксплуатации БПЛА до анализа данных и интеграции сервисов в инфраструктуру региона.

«Мы строим будущее, опираясь на надежных партнеров. Сотрудничество с Zala и «Авророй» — это гарантия того, что самые современные технологии будут работать на благо жителей Дальнего Востока. Уже сегодня беспилотники помогают решать задачи в сфере транспорта, мониторинга и безопасности, а на предстоящем форуме мы представим новые, экономически эффективные сценарии их применения», — сказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах
Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах Российские ПАКи нового поколения

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти оштрафовали разработчика чипов на 120 миллионов за срыв разработки чипов на замену американским

Экс-глава поставщика электроники в НИИ Минобороны может сесть на 8 с лишним лет

Легендарные суперкомпьютеры выставлены на аукцион за копейки

В Минцифры уволен один замминистра и назначена другая. Светлана Карецкая будет руководить финансами и кадрами

Власти заказали разработку авиационной системы навигации, работающей с ГЛОНАСС и GPS

В 2025 году российская платформенная экономика обеспечила 8,5% ВВП страны

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российская электроника 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Большие данные и аналитика 2026
ОБЗОР Импортозамещение в банках 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Платформы автоматизации разработки ПО (IDP) 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Российские программы для работы с PDF-файлами 2026
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290