24 минуты в метро: что москвичи любят слушать, читать и смотреть утром и вечером

Поп, рэп, детективы и книги в жанре фэнтези чаще всего не дают москвичам заскучать в метро. К 91-летию Московского метрополитена аналитики холдинга «ON Медиа» и мосметро подготовили исследование привычек горожан в самые востребованные для поездок часы утром и вечером. Среднее время в пути составляет 24 минуты, за это время пассажиры активно слушают музыку и аудиокниги и даже смотрят фильмы. Об этом CNews сообщили представители «ON Медиа».

Утренний и вечерний пики

По данным Московского метрополитена, с 6 до 10 утра в будни москвичи ежедневно совершают 2,28 млн поездок. Основной поток приходится всего на два часа – с 7 до 9 утра совершается 1,45 млн поездок – это почти две трети всего утреннего трафика. Самый востребованный час – с 8 до 9, когда метро перевозит более 800 тыс. пассажиров.

Вечерний пассажиропоток оказался выше утреннего: с 17 до 21 москвичи совершают 2,55 млн поездок. При этом вечером поездки распределяются более равномерно.

Средняя длительность поездки и утром, и вечером составляет около 24 минут.

«Благодаря нашей слаженной работе с мобильными операторами пассажиры метро обеспечены бесшовным высокоскоростным интернетом и качественной голосовой связью. Мобильная сеть покрывает 100% инфраструктуры метрополитена, в том числе тоннели, переходы, вестибюли и эскалаторы. Это дает возможность москвичам и гостям города оставаться на связи в пути. По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим повышать качество и комфорт поездок в городском транспорте», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Что не дает пассажирам заскучать в дороге

Холдинг «ON Медиа» изучил предпочтения своей аудитории в Москве в утренние и вечерние часы за период с 15 апреля 2025 г. по 15 апреля 2026 г. Данные показали, что утром чаще включают поп и рэп, читают фэнтези, современную литературу и детективы, а вечером переключаются на комедии и триллеры.

«Поездка на работу – это короткое, но регулярное окно, в котором пользователь успевает послушать музыку, почитать книгу или даже включить фильм. При этом поведение пассажиров заметно различается в течение дня: это хорошо видно и по музыке, и по книгам, и по фильмам. Для медиакомпаний это означает, что контент и продуктовые решения должны подстраиваться под такие сценарии – быть гибкими, доступными с любого устройства и удобными для коротких сессий», – сказала генеральный директор холдинга «ON Медиа» Софья Митрофанова.

Что звучит в наушниках

Поп, рэп и танцевальная музыка чаще всего сопровождают москвичей утром и вечером, выяснили аналитики сервиса «Кион Музыка».

Среди самых популярных треков за последний год – Homay группы AY Yola и «Советский Союз» ИИ-артиста Керсари: они лидируют как утром, так и вечером. В утренние часы пользователи чаще включают более лирические треки, такие как «Тону» от Hollyflame, а вечером – «Банк» от Zivert и Icegergert.

Самым популярным исполнителем оказался Баста, чья музыка стабильно востребована в любое время суток. В утренний топ-3 также входят Zivert и Григорий Лепс, а вечером они меняются местами.

Москва читающая

Фэнтези, современная литература и детективы остаются самыми популярными жанрами в наиболее загруженные часы, обнаружили аналитики книжного сервиса «Кион Строки».

В утренние часы в топе предпочтений – нон-фикшн бестселлер «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона о том, как справляться с жизненными трудностями, бессмертная классика «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и роман-катастрофа «Тоннель» Яны Вагнер о запертых в пробке под Москвой-рекой людях.

В вечернее время в лидерах оказались роман-антиутопия «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, роман «Все, что мы не завершили» Ребекки Яррос о влиянии незавершенных конфликтов на будущее и классическая пьеса Александра Островского об упадке дворянства «Лес».

Что смотрят москвичи в дороге

Детективы, драмы, триллеры и комедии чаще всего выбирают москвичи в начале и конце дня. Зрители чаще включают именно полнометражные фильмы, а пики просмотров приходятся на 9-10 часов утром и на 20-21 час вечером, сообщил онлайн-кинотеатр «Кион».

Так, утром в топе – криминальная драма «Кончится лето» с Юрой Борисовым, сериал «Первый номер» с Евгением Цыгановым и фэнтези «Алиса в Стране чудес» с Аней Пересильд.

Вечером выбор меняется: пользователи чаще включают комедию «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым, детектив «Красный шелк» с Милошем Биковичем и триллер «Горничная» с Амандой Сайфред и Сидни Суини.