RooX и «Инфотекс Интернет Траст» объявили о сотрудничестве в области защиты доступа при подключении к ЕСИА

Компании «Инфотекс Интернет Траст» и RooX объявили о начале технологического сотрудничества, направленного на упрощение и повышение безопасности подключения корпоративных систем к инфраструктуре ЕСИА. В рамках партнёрства реализована интеграция платформы управления доступом RooX UIDM и шлюза защищённого взаимодействия TrustGate («ТрастГейт»).

Интеграция RooX UIDM и TrustGate позволит компаниям выстроить защищённый и соответствующий регуляторным требованиям контур аутентификации пользователей с использованием ЕСИА, снизив сложность процесса интеграции и эксплуатационные риски. RooX UIDM обеспечивает управление сценариями аутентификации и авторизации, а также пользовательскими сессиями, а TrustGate выступает в роли доверенного шлюза, реализующего криптографическую защиту каналов взаимодействия и выполнение требований к безопасности при работе с государственными информационными системами.

Сотрудничество «Инфотекс Интернет Траст» и RooX стало логичным шагом в развитии решений для работы с ЕСИА в условиях обновления регуляторных требований. Согласно новому регламенту, для подключения к ЕСИА госструктуры и коммерческие компании обязаны использовать типовые решения класса защищенности КС3 и КВ2, такие как TrustGate.

«Использование типовых решений высоких классов защищённости стало обязательным требованием для систем, работающих с ЕСИА. Это обеспечивает единые правила доступа и высокий уровень защиты персональных данных. Связка RooX UIDM и TrustGate позволяет одновременно выполнить требования регулятора и снизить затраты на внедрение», — сказал генеральный директор RooX Алексей Хмельницкий.

«Благодаря нашему сотрудничеству заказчик получает доступ к двойной экспертизе: со стороны „Инфотекс Интернет Траст“ — защищённое взаимодействие и криптография, со стороны RooX — сценарии аутентификации и управление доступом. Такая комбинация позволяет не усложнять архитектуру и строить решения, готовые к промышленной эксплуатации», — отметил владелец продукта TrustGate Александр Володин.

Интеграция продуктов уже доступна для внедрения в корпоративных информационных системах. Она может использоваться как в проектах импортозамещения, так и при построении новых цифровых сервисов, требующих интеграции с ЕСИА и другими государственными платформами.

