«Р7» будет развивать сотрудничество с Пермским краем

Министерство информационного развития и связи Пермского края и «Р7», российский разработчик программных комплексов для совместной работы, подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края и Евгений Шелковников, генеральный директор «Р7». Об этом CNews сообщил представитель компании.

Соглашение направлено на продвижение российского офисного ПО и реализацию программ импортозамещения в ИТ-сфере Пермского края. Стороны планируют совместно внедрять отечественный софт и договорились создать рабочие и экспертные группы и обмениваться информацией по профильным вопросам. Кроме того, стороны планируют организацию совместных конференций, совещаний, выставок и других событий. Также в условиях соглашения предусмотрена совместная разработка проектов и инициатив по ключевым направлениям сотрудничества.

Безопасность

«Цифровизация остаётся одним из ключевых факторов роста эффективности работы, причём касается это и бизнеса, и государственных структур. Сотрудничество с производителями ПО даёт нам возможность проводить политику импортозамещения в сфере программных продуктов ещё более эффективно. Как результат — сегодня Пермский край входит в топ-10 регионов по доле использования отечественного ПО в работе органов власти», — сказал Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края.

«Потребность регионов в обеспечении практической импортонезависимости в ИТ-сфере сегодня достаточно высока, и офисное ПО здесь — большой и важный сегмент. Мы готовы делиться своим опытом масштабных внедрений и помогать выстраивать региональную стратегию цифровизации так, чтобы результат превзошёл ожидания и был по-настоящему качественным», — отметил Евгений Шелковников, генеральный директор «Р7».

